Afrique: Tennis de table - Championnats d'Afrique - Le duo Fabio-Antoine arrache le bronze

Madagascar est représenté par six pongistes au sommet continental en Tunisie depuis dimanche. Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo ont atteint les demi-finales.

Les pongistes malgaches plafonnent. Seul le duo Fabio Rakotoarimanana - Antoine Razafinarivo a atteint le carré final, synonyme de médaille de bronze, parmi les six représentants du pays, tous expatriés en France.

Les Championnats d'Afrique de tennis de table se déroulent à Tunis, capitale tunisienne, du 12 au 19 octobre. Champions d'Afrique en double en 2023 et multiples champions d'Afrique de la zone Est, ils ont perdu 1-3 (11/8, 4/11, 9/11, 5/11) en demi-finale contre les Algériens Maheidine Bella et Milhane Jellouli mardi soir. En quart de finale, ils avaient écarté la formation tunisienne composée d'Aboubaker Bourass et Wassim Essid, 3-0 (11/8, 11/7, 11/9).

Élimination précoce

En simple dames, Hanitra Karen Raharimanana a raté de peu le podium. Elle a perdu, hier, en quart de finale face à l'Égyptienne Hana Goda, 1-4 (11/9, 1/11, 6/11, 4/11, 2/11). En huitièmes, elle avait battu la Tunisienne Mariam Brahimi 4-2 (11/5, 9/11, 8/11, 11/6, 11/1, 11/1), après avoir éliminé la Nigériane Aishat Rabiu (4-0) en seizièmes et la Rwandaise Chantal Hirwa (4-0) en trente-deuxièmes.

En simple messieurs, le champion et le vice-champion d'Afrique de l'Est ont échoué en huitièmes de finale. À l'issue d'une rencontre très disputée, Fabio s'est incliné en sept sets devant le Tunisien Wassim Essid, 3-4 (11/9, 13/11, 7/11, 15/13, 8/11, 7/11, 13/15). Aux seizièmes de finale, l'olympien de Paris 2024 avait battu l'Ougandais Jonathan Senonga (4-0), après sa victoire 4-1 contre le Congolais Diawaku Olamungana au tour précédent.

Son coéquipier Antoine a, lui aussi, perdu en huitièmes face au Béninois Abdel Kader Salifu (1-4). En seizièmes, il avait défait l'Algérien Sami Kherouf (4-2).

Les quatre autres formations malgaches engagées en double ont toutes été éliminées en huitièmes: le duo Fabio et Hanitra, Antoine et Edena Prévot en double mixte, Hanitra et Edena en double dames, ainsi que Setra Rakotoarisoa, associé au Mauricien Zayyan Houssein, chez les hommes.

En simple, Setra et Edena ont tous deux échoué au stade des trente-deuxièmes de finale.

Place désormais aux épreuves par équipe, de ce jeudi à dimanche.