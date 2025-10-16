Ile Maurice: Deux jeunes arrêtés après une attaque à l'explosif

L'enquête sur l'affaire de jet d'explosif avec intention malveillante à Baie-du-Tombeau progresse rapidement. Le 13 octobre, des policiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Baie-du-Tombeau et de Roche-Bois, ainsi que de la Division Crime Intelligence Unit (DCIU) Metro North, ont interpellé deux jeunes hommes pour enquête.

Les suspects, Dimitri Lucas Odillard, 18 ans, un étudiant habitant Terre-Rouge, et Daryl David Dick, 19 ans, étudiant domicilié à Cité-Vallijee, ont tous deux avoué leur implication dans l'incident. Les deux jeunes ne sont pas connus de la police. Une accusation provisoire a été logée contre eux mais ils ont obtenu la liberté conditionnelle après leur comparution.

L'affaire remonte à la nuit du 7 octobre. La plaignante, une femme de 37 ans, résidant à Bengali Street, Baie-du-Tombeau, rentrait chez elle à bord de sa voiture, vers 22 h 20. En approchant de sa maison, elle aurait aperçu cinq individus encapuchonnés appuyés contre le mur de sa maison. À la vue de son véhicule, les individus ont pris la fuite à pied le long de Bengali Street. La plaignante a tenté de suivre leur mouvement sur une centaine de mètres et les a vus monter à bord d'une voiture grise, garée à l'angle de Bengali et Albatross Streets. L'un d'eux aurait alors jeté un projectile enflammé en direction de sa voiture. L'engin est tombé à environ cinq mètres du véhicule et est resté allumé pendant près d'une heure, sans exploser.

Effrayée, elle a immédiatement signalé l'incident à la police. Une déclaration formelle a été enregistrée le 8 octobre (Throwing Explosive with Intent).

Grâce à une collaboration entre plusieurs unités, les enquêteurs ont rapidement pu remonter la piste menant aux deux suspects arrêtés cette semaine.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'origine du projectile et le mobile exact de l'agression. Les enquêteurs n'écartent pas la possibilité que d'autres personnes aient participé à la préparation ou à la mise en scène de l'attaque. La police considère l'incident comme grave, compte tenu du caractère potentiellement dangereux de l'engin et de la préméditation apparente des faits.

Des développements sont attendus dans les jours à venir.