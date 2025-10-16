La session 2025-2026 du Conseil national des régions et des districts (Cnrd), deuxième chambre du Parlement tunisien, a démarré hier par une séance plénière de débat avec le ministre de l'Education, Noureddine Nouri.

A l'ouverture de la séance, le président du Cnrd, Imed Derbali, a rappelé le rôle de la deuxième Chambre dans l'expression de la voix des «régions intérieures», formulant la pleine solidarité de son institution avec les citoyens de Gabès et leur droit de vivre dans un environnement sain, alors qu'un mouvement de protestation est survenu au cours des derniers jours contre la pollution causée par le Groupe chimique dans cette ville du sud-est tunisien.

Derbali a également exprimé son soutien à la cause palestinienne et au droit des Palestiniens de vivre sur leur propre territoire, librement et dignement, avant d'enchaîner avec le processus d'émancipation en Tunisie, en l'occurrence après le 25 juillet, et dont l'éducation constitue une pièce maîtresse pour recouvrer souveraineté, dignité et prospérité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A ce propos, le ministre de l'Education a exposé les réalisations de son département au cours des derniers mois et la stratégie en cours de mise en oeuvre pour répondre aux aspirations des citoyens et du corps enseignant, dans le cadre d'une République démocratique sociale et solidaire. Le ministère a déployé des «efforts colossaux», a-t-il déclaré, revenant sur les principaux chiffres et indicateurs du système éducatif en Tunisie.

Il a indiqué, à ce titre, que pas moins de 419 projets ont été identifiés, dont 5 ont déjà été réalisés, 51 en cours, 177 sont programmés pour 2026 et 186 les années qui suivent.

Pas moins de 400 millions de dinars ont été débloqués pour mettre en oeuvre des projets de réhabilitation, la création de nouveaux espaces éducatifs et l'équipement d'un grand nombre d'écoles, collèges et lycées d'outils informatiques et technologiques pour rendre à l'institution éducative tunisienne son rôle primordial dans la préparation des génération pour relever les défis de développement du pays.

Le ministre s'est félicité, dans cet ordre d'idées, de la régularisation de la situation de 24 mille suppléants dans le primaire et le secondaire, rappelant que c'était sur instructions du Président de la République de rompre avec les emplois précaires.

Il a également reconnu l'existence d'insuffisances accumulées au fil des décennies, mais qui font l'objet de suivi et de réparation.

A ce sujet, les représentants des districts, des régions et des localités ont évoqué de nombreuses insuffisances, dont la vétusté des infrastructures, la précarité du transport scolaire, des situations dangereuses pour absence de clôtures ainsi que l'importance d'adapter les programmes enseignés aux exigences du marché de l'emploi et à l'évolution scientifique et technologique.

Plusieurs élus ont ainsi appelé à la mise en place rapide du Conseil national de l'éducation, comme outil de suivi d'harmonisation et d'intervention pour rendre à l'enseignement son rôle pionnier dans le développement du pays et des hommes.

Dans la foulée, un conseiller régional a appelé à la création d'un fonds spécial pour couvrir les dépenses de réhabilitation et d'entretien des infrastructures éducatives, une autre représentante a appelé à prendre en considération les personnes en situation de handicap dans l'aménagement et la construction des espaces éducatifs, un autre intervenant a insisté sur l'importance de l'équité et de l'égalité des chances entre les différentes régions du pays.

Plusieurs élus ont évoqué des aspects pédagogiques, appelant à revoir certains manuels scolaires.

Des cas spécifiques d'écoles et de lycées souffrant d'absence de clôture de surveillance, d'eau potable et d'électricité, le manque de ressources humaines assurant l'encadrement et le suivi pédagogique ont aussi été évoqués par les représentants des régions et des districts.

Le ministre de l'Education, Noureddine Nouri, a dévoilé, à l'occasion de cette séance plénière, la stratégie du ministère pour la période 2026-2030. Cette stratégie a été élaborée selon une logique de planification ascendante dont l'aspect local est le point de départ et prenant en compte la dimension sociale, l'équité et l'égalité.

Le ministre a indiqué que la nouvelle stratégie repose sur quatre piliers : des établissements éducatifs attractifs et sûrs; des programmes éducatifs renouvelés; des ressources humaines qualifiées; et une administration éducative bien organisée.