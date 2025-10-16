L'USM entame déjà un virage important de sa saison continentale avec un grand format, une double confrontation qui tombe assez tôt face à la JS Kabylie.

La cadence va s'accentuer prochainement pour les protégés de Montassar Louhichi, à l'épreuve du représentant algérien en C1 du côté de Sfax, puis au révélateur du CA à Radès dans le cadre de la 10e ronde de L1, avant de se déplacer au stade Hocine Ait Ahmed pour la manche retour face à la JSKabylie. Pour l'USM donc, si les feux sont au vert actuellement, le match contre la JSK ne manquera forcément pas d'impacter le mental du groupe, un mental qui sera soit renforcé soit entamé, selon les résultats et la capacité à encaisser sans plonger...

En C1, si l'entrée en lice face à East End Lions de Sierra Léone ne peut servir de repère vu la différence de niveau entre deux clubs qui ne « boxent » pas dans la même catégorie, l'USM a toutefois eu le mérite d'annoncer la couleur dans la perspective de l'explication de ce vendredi. A présent, la question qui taraude certains esprits usémistes est en rapport avec la « règle » quelque peu établie par Louhichi, en rapport avec la rotation. Depuis quelque temps, avec des résultats positifs à la clé, le coach des Bleus fait tourner et cette tendance touche les trois lignes du jeu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'embarras du choix

Passons à présent en revue l'effectif, avant de mettre en évidence la composition ayant le plus de chance de fouler la pelouse du Taïeb Mhiri après-demain. Aujourd'hui, dans l'axe, Louhichi peut compter sur quatre joueurs compétitifs, à savoir Fabrice Zeguei, Raed Chikhaoui, mais aussi Dhiaeddine Jouini et Nour Ezzamn Zammouri, récemment aligné d'entrée. Sur le flanc droit, l'équipe a compté sur Rayan Azzouz depuis plus de sept matchs, mais à présent, le retour de Mahmoud Ghorbal aux affaires s'inscrit dans une logique de saine concurrence avec Azzouz.

Sur le côté gauche aussi, si tout comme Azzouz, Youssef Herch « s'approprie » le poste depuis plusieurs rondes, Seïf Saber est toujours disponible en réserve et le coach compte sur lui comme une alternative des plus fiables, surtout en cours de jeu. Au coeur du jeu, Louhichi dispose de repères, de constantes avec Moez Haj Ali et Yassine Dridi auquel on peut associer soit Osmane Diané, soit le milieu ivoirien Alpha Stéphane Sidibé ou encore Nassim Douihech.

Enfin, en attaque, Yassine Amri et Aymen Harzi semblent indéboulonnables, la pointe malienne Ibrahmi Gadiaga marque des points, Malcom Hmidi est toujours là, tout comme les avant-centres Youssef Abdelli et Ibrahim Souissi, alors que dans le même temps, Fakhreddine Ben Youssef monte en régime et s'emploie à arracher une place de titulaire, comme noté lors de la dernière sortie des Bleus. De prime abord donc, Louhichi aura l'embarras du choix pour monter un onze compétitif face à la JSK. Encore faudra-t-il aussi adopter le plan de jeu qui puisse faire la différence à terme.