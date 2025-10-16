Tunisie: L'État tunisien est Un et uni - Toutes les institutions, la BCT en tête, doivent soutenir l'économie nationale

Convaincu de la nécessité d'accompagner l'approche économique par une démarche à caractère social afin d'instaurer la justice et l'équité entre tous les citoyens dans toutes les régions de la Tunisie nouvelle, le Président de la République a tout mis en oeuvre pour faire du pays un espace où il fait bon vivre pour les différentes couches sociales.

La Presse -- Il va sans dire, en effet, que sans essor économique et un développement global et durable, toutes les mesures et autres avantages sociaux n'ont pas de sens dans la mesure où les richesses et les dividendes ne peuvent être bien répartis sans l'existence d'une croissance concrète.

C'est dans cet esprit que le Chef de l'Etat ne cesse de rappeler que l'Etat est un et uni avec l'obligation pour toutes les institutions et autres composantes de participer à l'effort national destiné à soutenir la dynamique économique nationale.

Dans cet ordre d'idées, le Président Kaïs Saïed a toujours insisté sur le rôle d'une des institutions financières du pays, en l'occurrence la Banque centrale de Tunisie (BCT), tenue de jouer un rôle axial en tant que pilier de soutien à l'économie tout en rappelant qu'elle constitue un «établissement public national doté, certes, de l'autonomie mais non point de l'indépendance».

Ainsi, en recevant, tout récemment, le Gouverneur de la BCT, le Président de la République Kaïs Saïed a mis en exergue la mission économique de la Banque centrale qui doit demeurer au service de la politique économique nationale, en cohérence avec les orientations présidentielles visant à réduire les déséquilibres sociaux et à soutenir la souveraineté nationale du pays.

D'ailleurs, le Chef de l'Etat a multiplié les satisfecits tirés de l'approche suivie jusque-là dans le sens où la BCT contribue, dans le cadre du processus du 25 juillet 2021, à la réussite de la politique du compter-sur-soi et, par voie de conséquence, à la concrétisation de l'indépendance de la décision et à la réalisation de la souveraineté nationale, deux conditions nécessaires et essentielles quant à la fierté nationale.

De surcroît, cette démarche consistant à faire impliquer tous les mécanismes de l'Etat dans la gestion de la chose publique, commence à porter ses fruits grâce à l'émergence d'indices révélateurs quant aux retombées palpables sur la vie quotidienne des Tunisiennes et des Tunisiens dans le sens où les temps de simples chiffres et autres jeux d'écriture sont révolus.

Effectivement, dans l'état actuel des choses et selon les prévisions avérées, nous sommes en présence de résultats déjà obtenus et qualifiés de positifs, avec bon nombre de points prometteurs, à savoir la maîtrise de l'inflation, la stabilité du taux de change et le maintien des réserves stratégiques en devises à un niveau jugé confortable sans oublier les hausses sensibles des recettes du secteur touristique et des récoltes agricoles.

De plus, l'augmentation des avoirs fournis par les Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) prouve, si besoin est, qu'ils restent confiants et fidèles envers la mère patrie et envers ses gouvernants

Il n'est pas inutile de mentionner que le Président Kaïs Saïed a tenu à mettre en relief, ces bons résultats, mais a souligné que ces indicateurs économiques positifs, aussi importants soient-ils, doivent nécessairement avoir un impact palpable sur le vécu quotidien des citoyens dans les différents domaines.