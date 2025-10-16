Tunisie: Le pays à New York - 'Aucun traité n'a de valeur sans mécanismes de reddition de comptes'

La Mission permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York a affirmé, mardi, lors du débat général sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, que la culture de l'impunité demeure l'un des principaux défis menaçant la crédibilité du système juridique international.

La délégation tunisienne a souligné qu'il n'a aucun sens d'adopter des traités et des instruments internationaux sans mécanismes efficaces de dissuasion et de reddition de comptes.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la Mission a renouvelé l'appel de la Tunisie à poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide commis dans les territoires

palestiniens occupés, afin de rendre justice au peuple palestinien et de prévenir la répétition de telles tragédies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Tunisie a réaffirmé, à cette occasion, son attachement au respect du droit international et à la primauté de la responsabilité pénale internationale, estimant que nul ne doit être au-dessus de la loi.

Ce débat général s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une conférence internationale des plénipotentiaires, chargée de l'élaboration d'un traité international contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité.