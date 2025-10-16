Tunisie: Le pays à New York - 'Aucun traité n'a de valeur sans mécanismes de reddition de comptes'

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Mission permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York a affirmé, mardi, lors du débat général sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité, que la culture de l'impunité demeure l'un des principaux défis menaçant la crédibilité du système juridique international.

La délégation tunisienne a souligné qu'il n'a aucun sens d'adopter des traités et des instruments internationaux sans mécanismes efficaces de dissuasion et de reddition de comptes.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, la Mission a renouvelé l'appel de la Tunisie à poursuivre les auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide commis dans les territoires

palestiniens occupés, afin de rendre justice au peuple palestinien et de prévenir la répétition de telles tragédies.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Tunisie a réaffirmé, à cette occasion, son attachement au respect du droit international et à la primauté de la responsabilité pénale internationale, estimant que nul ne doit être au-dessus de la loi.

Ce débat général s'inscrit dans le cadre des préparatifs d'une conférence internationale des plénipotentiaires, chargée de l'élaboration d'un traité international contraignant sur la prévention et la répression des crimes contre l'humanité.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.