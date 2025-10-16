Tunisie: Sfax se prépare à une récolte de 515 000 tonnes d'olives

La commission régionale chargée du lancement de la campagne oléicole à Sfax a fixé au 29 octobre courant la date d'ouverture officielle de la saison de récolte et de transformation des olives, qui se poursuivra jusqu'au 15 avril 2026.

Les premières estimations tablent sur une production d'environ 515 000 tonnes d'olives, correspondant à près de 180 000 tonnes d'huile d'olive.

Réunie mardi au siège du gouvernorat de Sfax, en présence des différentes parties prenantes -- agriculteurs, propriétaires de huileries, représentants des services agricoles et sécuritaires ainsi que des organisations professionnelles -- la commission a arrêté le prix de cueillette entre 350 et 400 millimes le kilogramme, comme plafond maximal.

Concernant le prix de trituration, et à la suite de concertations avec les propriétaires de huileries, qui avaient initialement proposé 250 millimes/kg, il a été convenu de le fixer à 200 millimes/kg d'olives transformées en huile, en tant que tarif maximal.

Les participants ont insisté sur la nécessité d'une coordination étroite entre l'ensemble des acteurs du secteur afin d'assurer le bon déroulement de la campagne, dans le respect des intérêts des agriculteurs et des producteurs, tout en garantissant des conditions optimales de récolte et de transformation.

Présidant la réunion, le gouverneur de Sfax, Mohamed Hachicha, a souligné l'importance stratégique du secteur oléicole, pilier essentiel de l'économie régionale et nationale, et source majeure de revenus pour les agriculteurs.

Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir la réussite de la campagne oléicole 2025-2026.