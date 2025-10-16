Tunisie: Bilan des précipitations des dernières 24 heures

Des quantités variables de pluie ont été enregistrées au cours des dernières vingt-quatre heures dans plusieurs régions du nord et du centre du pays, atteignant un maximum de 9 millimètres à Sidi Thabet (gouvernorat de l'Ariana), selon les données publiées mercredi 15 octobre 2025 par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les principales quantités relevées (en millimètres) sont les suivantes :

Siliana : Siliana 8, Bouarada 7, Bargou 2

Kasserine : Thala 3, Haïdra 8, Foussana 7

Ariana : Sidi Thabet 9

La Manouba : El Jadida 3, Essâida 5

Jendouba : Ghardimaou 5

L'INM signale également la chute de grêle à Sidi Thabet (Ariana) et à Bargou (Siliana) au cours de la même période.