Tunisie: Bilan des précipitations des dernières 24 heures

15 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Des quantités variables de pluie ont été enregistrées au cours des dernières vingt-quatre heures dans plusieurs régions du nord et du centre du pays, atteignant un maximum de 9 millimètres à Sidi Thabet (gouvernorat de l'Ariana), selon les données publiées mercredi 15 octobre 2025 par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les principales quantités relevées (en millimètres) sont les suivantes :

Siliana : Siliana 8, Bouarada 7, Bargou 2

Kasserine : Thala 3, Haïdra 8, Foussana 7

Ariana : Sidi Thabet 9

La Manouba : El Jadida 3, Essâida 5

Jendouba : Ghardimaou 5

L'INM signale également la chute de grêle à Sidi Thabet (Ariana) et à Bargou (Siliana) au cours de la même période.

