Tunisie: À New York, le pays appelle à renforcer la coopération pour la restitution des fonds détournés

La Mission permanente de la Tunisie auprès des Nations unies à New York a souligné, mardi 14 octobre 2025, lors d'une réunion consacrée au suivi des résultats du 4e Congrès international sur le financement du développement, l'importance de renforcer la coopération internationale en matière de restitution des fonds détournés.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la Mission a rappelé que ces fonds constituent une source légitime et essentielle de financement du développement. Elle a, à cet égard, appelé tous les États à coopérer conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption, afin de garantir que ces ressources soient restituées et utilisées au bénéfice des populations.

La délégation tunisienne a également réitéré l'appel à la mise en place d'un système international de gestion de la dette plus équitable, intégrant notamment des mécanismes tels que l'échange de dettes contre des projets en faveur du climat.

Enfin, la Mission a insisté sur la nécessité de réformer le système financier international afin qu'il soit plus juste et mieux adapté aux besoins des pays en développement, soulignant l'importance de revoir le fonctionnement des institutions financières multilatérales pour faciliter l'accès aux financements à des conditions préférentielles.