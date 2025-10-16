Tunisie: Saïed appelle à accélérer le parachèvement de la rénovation du centre de maternité de l'hôpital Habib Bougatfa à Bizerte

Tunis — Le chef de l'Etat, Kais Saïed, a souligné, ce mercredi, la nécessité d'accélérer le parachèvement du projet de rénovation du centre de maternité et de néonatologie de l'hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, selon un communiqué de la présidence de la République.

"Le droit à la santé est parmi les droits humains fondamentaux devant être garantis à tous les citoyens et dans toutes les régions du pays", a-t-il assuré lors d'une visite effectuée à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa après avoir présidé, plus tôt dans la journée, la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de la fête de l'Évacuation au Cimetière des Martyrs de Bizerte.

Réalisés moyennant un budget de 16 millions de dinars, les travaux de rénovation du centre de maternité concernent notamment l'installation d'équipements modernes outre les interventions techniques liées aux structures de génie civil, à la climatisation et aux réseaux électriques, ainsi que l'aménagement du sous-sol de l'établissement.

Le chef de l'Etat a aussi rencontré de nombreux citoyens et citoyennes au centre-ville de Bizerte et a pris connaissance de leurs préoccupations et de leurs attentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, il a affirmé que le travail se poursuit jour et nuit pour répondre à leurs revendications légitimes, ajoutant que tout comme la Tunisie s'est libérée des derniers bastions du colonialisme, elle poursuivra la guerre de libération contre la corruption et contre toutes les forces rétrogrades.

.