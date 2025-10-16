Tunisie: PLF 2026 - Nouvelles taxes sur les recharges téléphoniques et les jeux en ligne

Le projet de loi de finances pour l'année 2026 introduit plusieurs mesures fiscales, dont l'instauration d'un montant additionnel de 100 millimes sur chaque opération de recharge téléphonique égale ou supérieure à 5 dinars.

Le texte prévoit également la révision à la hausse du droit d'enregistrement foncier sur les donations de biens immobiliers entre ascendants et descendants ainsi qu'entre époux, porté de 100 à 200 dinars.

En outre, une taxe de 40 % sera appliquée sur les jeux et concours accessibles via les différentes technologies de communication, calculée sur le prix de participation.