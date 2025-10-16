Tunisie: Faouzi Zayani appelle à financer le secteur de l'huile d'olive à hauteur de 4 milliards de dinars

L'expert en agriculture Faouzi Zayani a affirmé aujourd'hui, jeudi 16 octobre 2025, que les prévisions de récolte d'olives dans la région de Sfax pour cette saison sont prometteuses. La production devrait atteindre 515 mille tonnes d'olives, ce qui équivaut à environ 180 mille tonnes d'huile d'olive pure.

Intervenant dans l'émission « Acharaa Ettounsi » (La Rue Tunisienne), Zayani a ajouté que les prix à l'exportation seront meilleurs que l'année dernière. Il a souligné l'importance de mettre en place une vision stratégique et de financer les agriculteurs pour garantir un bon positionnement sur les marchés et vendre la production aux prix mondiaux, tout en s'ouvrant à de nouveaux marchés tels que les marchés américain et asiatique.

L'invité de l'émission a appelé le Ministère des Finances, en collaboration avec les banques, à financer le secteur de l'huile d'olive. Il a insisté sur la nécessité de lancer une campagne publicitaire dans trois langues différentes ciblant les marchés locaux et internationaux, ce qui permettrait aux agriculteurs d'ouvrir la production et le stockage avec aisance, et de renforcer la compétitivité de la Tunisie sur le marché mondial.

Dans ce contexte, il a souligné que le volume de financement devrait se situer autour de 4 milliards de dinars (4 000 millions de dinars) et bénéficier d'un taux d'intérêt préférentiel, afin d'assurer un soutien efficace au secteur de l'huile d'olive et de permettre aux agriculteurs d'investir et de stocker facilement.

Faouzi Zayani a expliqué que les estimations internationales indiquent que la production mondiale ne couvrira pas la demande, d'autant plus que l'Espagne, le plus grand producteur mondial, a été touchée par des facteurs climatiques, entraînant une révision à la baisse de ses prévisions de récolte. Selon ces chiffres, la production mondiale est estimée à environ 2,7 millions de tonnes, tandis que la consommation mondiale dépasse les 3 millions de tonnes, avec un déficit estimé entre 10 et 12 %.

Zayani a souligné que la Tunisie sera un acteur majeur sur le marché mondial cette saison, avec une production qui devrait atteindre environ 500 mille tonnes, ce qui en ferait le deuxième plus grand producteur et exportateur d'olives après l'Espagne.