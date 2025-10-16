Tunisie: Pêche au poulpe - La fermeture de la saison prolongée d'un mois supplémentaire

Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a annoncé, mercredi, la prolongation de la fermeture de la saison de pêche au poulpe pour la saison 2024/2025, d'un mois supplémentaire, s'étendant du 15 octobre au 15 novembre 2025.

Selon un communiqué publié par le Ministère, cette décision s'inscrit dans le cadre de la préservation des ressources halieutiques et de la garantie de la durabilité des pêcheries de poulpe dans les eaux tunisiennes.

Le Ministère a rappelé, à cet égard, que la taille légale minimale autorisée pour la pêche est d'un kilogramme (1 kg).