Tunisie: Le 29 octobre prochain, coup d'envoi de la 9ème édition du festival de la grenade de Testour

La ville de Testour, dans le gouvernorat de Béja, organise du 29 octobre au 02 novembre 2025 la neuvième édition du Festival de la Grenade. Cette initiative vise à valoriser davantage ce produit et anticipe l'obtention prochaine de la marque d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC).

Ce festival vient confirmer la position de Testour en tant que centre national important de production de grenades et phare culturel qui continue de relier les nouvelles générations à son histoire andalouse florissante. Il s'étendra sur cinq jours, comprenant de nombreuses activités culturelles, scientifiques et récréatives.

Les festivités débuteront le 29 octobre par une inauguration officielle, suivie d'une exposition-vente des produits dérivés de la grenade, de colloques scientifiques sur l'importance de la grenade, et de conférences approfondies abordant des thèmes liés au tourisme et au patrimoine andalou. La soirée sera couronnée par un grand spectacle artistique animé par un groupe d'artistes tunisiens.

Le 30 octobre sera marqué par une conférence scientifique sur « Les pratiques agricoles andalouses », suivie le 31 octobre d'une conférence donnée par le Dr. Ali Tayeb sur « Le patrimoine hydrique andalou ».

En lien avec l'aspect économique du produit, une activité de « Cuisine promotionnelle » (ou « cuisine du terroir ») se tiendra le 1er novembre, présentant des plats andalous sous la supervision de chefs tunisiens, dans le but de valoriser la grenade comme ingrédient essentiel de la cuisine locale à travers l'histoire.

Le festival se clôturera le 02 novembre par des spectacles artistiques traditionnels.