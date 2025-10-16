Tunisie: PLF 2026 - 10 millions de dinars alloués au soutien des petits agriculteurs

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le projet de loi de finances pour l'année 2026 comprend une nouvelle mesure visant à soutenir le financement des petits agriculteurs et à améliorer leur capacité à faire face aux difficultés saisonnières.

L'article 28 du projet de loi stipule que l'État prendra en charge la mise en place d'une ligne de financement d'une valeur de 10 millions de dinars au profit des petits agriculteurs, afin de leur permettre d'obtenir des crédits saisonniers à des conditions simplifiées au cours de la saison agricole 2025-2026.

La gestion de cette ligne sera confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) en vertu d'un accord conclu avec le ministère des Finances, qui précisera les conditions et les procédures d'octroi des prêts ainsi que les modalités de gestion du financement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.