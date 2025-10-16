Tunisie: PLF 2026 - 10 millions de dinars alloués au soutien des petits agriculteurs

Le projet de loi de finances pour l'année 2026 comprend une nouvelle mesure visant à soutenir le financement des petits agriculteurs et à améliorer leur capacité à faire face aux difficultés saisonnières.

L'article 28 du projet de loi stipule que l'État prendra en charge la mise en place d'une ligne de financement d'une valeur de 10 millions de dinars au profit des petits agriculteurs, afin de leur permettre d'obtenir des crédits saisonniers à des conditions simplifiées au cours de la saison agricole 2025-2026.

La gestion de cette ligne sera confiée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) en vertu d'un accord conclu avec le ministère des Finances, qui précisera les conditions et les procédures d'octroi des prêts ainsi que les modalités de gestion du financement.