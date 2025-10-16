Tunisie: Fonction publique - L'État tunisien relance les recrutements en 2026

Le projet de loi de finances (PLF) 2026, transmis par le gouvernement au Parlement, met l'accent sur la relance de l'emploi et le renforcement du caractère social de l'État, à travers une série de mesures destinées à l'intégration professionnelle et à l'accès au logement.

Selon le document officiel, le gouvernement prévoit l'ouverture de nouveaux recrutements dans la fonction publique, en particulier au profit des diplômés de l'enseignement supérieur et des chômeurs de longue durée. Le texte évoque aussi la poursuite de la régularisation de la situation des agents contractuels et des ouvriers des chantiers, ainsi que l'intégration progressive des enseignants et instituteurs suppléants.

Par ailleurs, l'article 9 du projet fixe à 687 000 le nombre total d'agents autorisés dans la fonction publique au titre de 2026, couvrant les ministères, services centraux et régionaux, ainsi que les établissements publics rattachés au budget de l'État.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son volet social, le PLF 2026 vise à consacrer le droit au logement par l'élargissement du champ d'intervention du Fonds de promotion du logement au profit des salariés (FOPROLOS). L'article 22 prévoit en effet une révision du cadre légal de ce fonds pour lui permettre de participer au financement de la construction de logements sociaux et à l'aménagement de lots résidentiels réalisés par la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS) et l'Agence foncière de l'habitat (AFH), selon des conditions fixées par décret.

Le Bureau de l'Assemblée se réunit ce jeudi 16 octobre 2026 pour examiner le projet de budget, le soumettre aux commissions spécialisées et arrêter le calendrier des séances plénières consacrées à sa discussion et son adoption.