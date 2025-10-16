Tunisie: Budget 2026 - La Banque centrale prêtera 11 milliards de dinars à l'État tunisien

Le projet de loi de finances 2026 prévoit la mobilisation de 27 milliards de dinars de financements intérieurs et extérieurs pour couvrir les besoins budgétaires de l'État, un montant similaire à celui de 2025.

Selon le document transmis au Parlement, la Tunisie envisage d'émettre des sukuk souverains pour une valeur maximale de 7 milliards de dinars au cours de la prochaine année.

L'article 11 du projet autorise le ministre des Finances à accorder la garantie de l'État pour la conclusion d'emprunts ou l'émission de ces sukuk, conformément à la législation en vigueur.

Cette initiative vise à diversifier les sources de financement et à mobiliser de nouveaux capitaux, notamment sur les marchés de la finance islamique, afin d'alléger la pression sur les mécanismes d'endettement classiques.

Parallèlement, l'article 12 du même projet de loi autorise la Banque centrale de Tunisie (BCT) à accorder à la Trésorerie générale des facilités de financement pouvant atteindre 11 milliards de dinars.

Ces facilités seront sans intérêts et remboursables sur 15 ans, dont trois années de grâce.

Une convention entre le ministre des Finances et le gouverneur de la BCT précisera les modalités de tirage et de remboursement de ces fonds.

En combinant le recours à la finance islamique et un appui direct de la Banque centrale, le gouvernement cherche à assurer la soutenabilité budgétaire tout en limitant le recours excessif à l'endettement extérieur.

Ces dispositions traduisent la volonté des autorités de préserver les équilibres macroéconomiques dans un contexte de ressources extérieures restreintes et de besoins sociaux croissants.