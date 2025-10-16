Sénégal: Conseil des ministres du 15-10-2025 - Les 5 points à retenir

Bassirou Diomaye Faye a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, au palais de la République. Le Chef de l'État a mis le cap sur cinq points importants. Les voici :

1 - Les Lions au menu

Bassirou Diomaye Faye a débuté son intervention par de vives félicitations à l'équipe nationale de football du Sénégal, qui a battu la Mauritanie ce mardi 14 octobre 2025 et décroché sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Le Chef de l'État était d'ailleurs dans les gradins pour suivre la rencontre. C'était la première fois depuis 1991 qu'un président sénégalais assistait à un match de football dans le pays.

De plus, Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin d'assurer une bonne préparation des Lions pour la CAN en décembre, mais aussi pour la Coupe du monde en juin 2026.

2 - Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable

Poursuivant sa prise de parole, le Chef de l'État a abordé un point essentiel : le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Selon lui, cette signature est en parfaite cohérence avec le lancement de l'Agenda national de transformation et a « marqué un tournant historique dans le renforcement du dialogue social tripartite ».

Ainsi, il demande au Premier ministre, en liaison avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du Dialogue social (HCDS), de procéder à l'évaluation semestrielle, dans chaque département ministériel, de l'état d'exécution du plan d'actions issu du Pacte ainsi que des doléances des centrales syndicales.

En plus de cela, Bassirou Diomaye Faye souligne « la nécessité d'une évaluation prospective des actions du HCDS ». C'est dans ce but qu'il a demandé au ministre chargé du Travail et au président du Haut Conseil du Dialogue social « de proposer, avant la fin du mois de décembre 2025, un nouveau dispositif relatif aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du HCDS ».

En outre, sur ses instructions, le ministre chargé du Travail devra préparer, avec l'ensemble des acteurs, la prochaine Conférence sociale dont la thématique retenue est : « la productivité au travail ».

3 - Le logement, une préoccupation majeure

Un autre enjeu majeur de l'heure est l'accès à un logement décent. Pour le Chef de l'État, c'est « une préoccupation majeure de nos compatriotes, surtout des ménages ». Pour veiller à régler le problème, le Président de la République demande au Premier ministre de « prendre toutes les mesures et dispositions idoines, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de construction de logements sur l'étendue du territoire national ».

Il instruit le gouvernement de veiller à une maîtrise préventive de l'accès au foncier à travers la montée en puissance des actions de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine (SAFRU), mais également le développement complémentaire de nouveaux projets innovants par la SN HLM et la SICAP SA, notamment.

De plus, le secrétaire d'État chargé devra veiller à un meilleur encadrement des projets d'aménagement et de construction de logements initiés par les coopératives d'habitat, en s'attachant à un contrôle systématique de la réalisation des voies et réseaux divers et des équipements collectifs et à leur cohérence avec la réalisation des grandes infrastructures publiques.

Au-delà de cela, le Président souhaite une évaluation des missions et actions du Fonds de l'Habitat social (FHS) afin de conforter sa véritable place comme instrument-levier de promotion de l'accès au logement. Ainsi, le secrétaire d'État chargé du Logement, en liaison avec le ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget, devra engager des concertations avec les acteurs publics (Caisse des dépôts et consignations et Banque de l'Habitat du Sénégal) et privés du secteur financier, en vue d'asseoir un système de financement efficace du logement au Sénégal.

Enfin, le Chef de l'État « insiste particulièrement sur l'importance d'accentuer la réalisation de programmes de logements dans les régions, notamment dans les pôles universitaires, et demande au Premier ministre de tenir prochainement un Conseil interministériel sur le logement ».

4 - Le livre et ses acteurs à l'honneur

Autre préoccupation de Bassirou Diomaye Faye lors de ce Conseil des ministres : le livre. Ce dernier est, selon le Président de la République, « un moyen capital de renforcement des connaissances, de la culture générale et de l'éducation des élèves et apprenants ».

Il a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage aux différentes générations d'écrivains et acteurs du livre qui ont fortement contribué à la préservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du Sénégal.

Pour maintenir ce legs, il a initié le 1er Forum national du livre et de la lecture, dont il présidera la cérémonie d'ouverture qui se tiendra ce jeudi 16 octobre 2025. L'objectif est clair : promouvoir le développement du livre et de la lecture, mais également accentuer la création littéraire sénégalaise. Notons que le même jour, il recevra le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye.

La consolidation d'une économie du livre, notamment à travers la valorisation des langues et oeuvres nationales, a été évoquée. En sus, il a fait part d'un souhait : réhabiliter les bibliothèques et centres de lecture sur l'étendue du territoire national, mais aussi relancer les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal, tout comme le projet de réécriture de l'Histoire générale du Sénégal.

5 - Agenda du Président

Enfin, le Président de la République a fait part de son agenda diplomatique. Bassirou Diomaye Faye annonce qu'il effectuera une visite de travail au Rwanda le 17 octobre 2025. Ensuite, direction le Kenya, du 19 au 21 octobre 2025.