Sénégal: FONGIP - 2 milliards de FCFA pour les projets du pôle Diourbel-Louga

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sénégal Vision 2050, les autorités ont décidé de miser sur la territorialisation. Pour concrétiser cette vision, le Fonds de garantie d'investissement prioritaire (Fongip) a ouvert une antenne à Touba, qui couvre les régions de Diourbel et de Louga. Selon le chef du centre des affaires, le Fongip a déjà accompagné des projets pour un montant de deux milliards de francs CFA depuis son installation, témoignant ainsi de son impact positif sur le développement économique local.

Lors d'une interview avec Le Soleil, Talla Niang, responsable du centre d'affaires Fongip pour les régions de Diourbel et de Louga, a détaillé les missions et les premiers résultats du Fongip dans la zone. Selon lui, l'antenne locale du Fongip a pour mission principale de fournir des garanties selon trois axes distincts.

Il a souligné que le Fongip a été mis en place pour dynamiser le secteur informel, qui représente une part importante de l'économie nationale, soit 80 %. Il salue ainsi la décision stratégique d'implanter l'antenne du Fongip à Touba, qui couvre les régions de Diourbel et de Louga, considérant que Touba est la deuxième ville économique du pays, ce qui renforce l'impact de l'action du Fongip dans ces régions.

Selon lui, la mission de garantie du Fongip se décline en trois secteurs, notamment le refinancement ou la bonification. Ce type d'accompagnement est destiné aux zones du Sénégal où l'inclusion financière est limitée, en l'absence de banques et d'institutions financières. Dans ces zones, les populations ont créé des mutuelles d'épargne pour pallier ce manque. Le Fongip finance alors ces mutuelles, qui redistribuent ensuite les fonds sous forme de prêts aux populations locales.

Le deuxième aspect concerne les garanties portefeuilles, qui visent des projets de faible envergure, dont les montants n'excèdent pas 10 à 20 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont regroupés en portefeuilles, puis, après une analyse approfondie et une sélection rigoureuse, ils sont orientés vers les banques partenaires du Fongip.

Le troisième aspect est la garantie individuelle, qui s'adresse aux porteurs de projets de grande envergure, nécessitant des financements supérieurs à 25 millions de francs CFA. Dans ce cas, une banque est prête à accompagner le projet, mais exige la garantie du Fongip. Ce dernier examine alors le dossier et peut accorder une garantie aux promoteurs, permettant ainsi la réalisation du projet.

M. Niang a expliqué que, suite à l'installation de l'antenne à Touba, le Fongip a finalisé un portefeuille de 353 millions de francs CFA, financé à plus de 60 % par une banque partenaire. Il a également mentionné un autre portefeuille validé et en cours de traitement pour un montant de 500 millions de francs CFA. Au total, ces portefeuilles représentent près d'un milliard de francs CFA, démontrant ainsi les efforts du Fongip pour soutenir les porteurs de projets et stimuler l'économie sénégalaise, notamment dans les régions de Diourbel et de Louga.

Il a également mentionné que l'antenne du Fongip a accompagné plusieurs dossiers de garanties individuelles qui sont en cours de finalisation, portant le montant total à plus de 2 milliards de francs CFA. Certains promoteurs ont bénéficié de financements allant jusqu'à 80 millions de francs CFA. De plus, une mutuelle d'épargne et de crédit a reçu 100 millions de francs CFA du Fongip pour financer les populations locales. Selon M. Niang, en cumulant toutes les réalisations et les projets en cours, l'antenne pourrait atteindre son objectif de 5 milliards de francs CFA.

L'objectif principal du Fongip, selon M. Niang, est d'impacter positivement l'économie locale pour rendre la territorialisation effective. Pour y parvenir, des mécanismes ont été mis en place pour permettre aux demandeurs de déposer leurs dossiers en ligne, leur évitant ainsi des déplacements inutiles à Dakar ou dans d'autres zones éloignées.

Grâce à la territorialisation, le Fongip a mis en place un système permettant à chaque Sénégalais de déposer son projet et d'être accompagné sans se déplacer. Les demandeurs peuvent désormais créer leur compte, déposer leur projet, suivre son état d'avancement et recevoir des notifications en temps réel. Cette innovation a contribué à augmenter l'affluence au centre d'affaires de Touba depuis son inauguration.

M. Niang invite les potentiels bénéficiaires à être très rigoureux dans la préparation de leurs projets, car la garantie du Fongip exige un projet solide. Il souligne que la crédibilité des promoteurs est en jeu et encourage les jeunes et les femmes désireux de bénéficier de la garantie du Fongip à être particulièrement exigeants dans l'élaboration de leurs projets.

Le Fongip offre un accompagnement complet aux promoteurs, grâce à des partenariats avec des banques et des acteurs économiques clés tels que l'APIX et l'ADPM, selon M. Niang. Et d'ajouter qu'il fournit des orientations pour la formalisation des projets, propose des formations si nécessaire et accompagne les promoteurs jusqu'à la finalisation de leurs projets. Le Fongip intervient ainsi à toutes les étapes du processus, de la conception à la réalisation du projet.