Sénégal: Sécurité électrique - 600 000 branchements effectués par Proquelec

Après trois décennies au service de la qualité et de la sécurité électrique au Sénégal, Proquelec veut désormais étendre son expertise à l'échelle régionale. L'association, forte d'un bilan de plus de 600.000 branchements effectués dans le cadre de la sécurité électrique, la filiale de la Senelec, a dévoilé ses nouvelles ambitions à l'occasion de son 30e anniversaire, célébré mardi 14 octobre à Dakar.

L'association pour la promotion de la qualité du matériel et des installations électriques (Proquelec) a soufflé, mardi 14 octobre, ses 30 bougies. La cérémonie, présidée par la directrice de l'Énergie, Ndeye Fatou Mbow Ly, représentant le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, s'est tenue en marge de l'Assemblée générale de la fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité (Fisuel), organisée du 13 au 16 octobre à Dakar. L'événement a réuni des délégations de 14 pays membres.

Pour son directeur général, Moustapha Dièye, ces trois décennies marquent « une plateforme vers un avenir électrifié, sûr et durable ». Il a estimé que Proquelec, fort de son expérience, entend devenir un pôle d'expertise en normalisation, certification et sécurité électrique dans l'espace Cedeao.

Depuis sa création, l'organisation a contrôlé plus de 600.000 branchements domestiques et industriels, mis en conformité 6.132 cantines dans 14 marchés et formé plus de 10.000 artisans aux normes de sécurité. Elle a également accompagné la Senelec dans la connexion de 100.000 nouveaux clients et la réduction des pertes non techniques, contribuant ainsi à une meilleure qualité du service public d'électricité.

Forte de ce parcours, Proquelec tourne son regard vers l'avenir à travers deux initiatives majeures. La première, Proquelec académie, sera un centre d'excellence dédié à la formation des professionnels, à l'efficacité énergétique et aux nouvelles technologies telles que le photovoltaïque et la domotique. La seconde, le laboratoire national de contrôle et d'essai, vise à lutter contre la contrefaçon des matériels électriques et à renforcer la souveraineté technique du pays.

Représentant le ministre, Ndeye Fatou Mbow Ly a salué ces projets, affirmant que « le laboratoire national d'essai bénéficiera de tout l'accompagnement du ministère pour sa pleine mise en oeuvre ». La Senelec, représentée par Abdou Kader Kane, directeur principal des réseaux, a, pour sa part, souligné le rôle central de Proquelec dans la promotion d'une fourniture électrique fiable et sécurisée.