Sénégal: Souveraineté énergétique - Le gouvernement accélère la stratégie 'Gas to...'

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce mercredi 15 octobre 2025, la création d'un Comité national dédié à la stratégie "Gas-to-Power", "Gas-to-Industrie" et "Gas-to-X", placé sous sa supervision directe à la Primature.

Cette initiative vise à accélérer la mise en oeuvre de la transition énergétique du Sénégal, en s'appuyant sur le potentiel gazier national. Le comité aura pour mission d'assurer la coordination des décisions structurantes, de garantir les arbitrages financiers nécessaires à la Senelec et aux acteurs du secteur, et de formuler des propositions assurant la soutenabilité financière et environnementale du modèle énergétique national.

Le Premier ministre a annoncé que le gouvernement optera pour un financement souverain de plusieurs projets énergétiques et infrastructurels d'envergure, notamment le Réseau gazier du Sénégal (RGS), Yakaar-Teranga, Sangomar et le Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Cette option sera également étendue à d'autres secteurs stratégiques tels que l'hydraulique, les agropoles, le portuaire et l'aéroportuaire.

L'objectif, selon Ousmane Sonko, est de garantir d'ici 2026-2027 une production d'électricité plus propre, moins coûteuse et majoritairement alimentée par des ressources nationales.

Cette stratégie, a-t-il conclu, s'inscrit dans la volonté ferme du gouvernement de faire du gaz « une ressource stratégique au service de la souveraineté énergétique, de la réduction du coût de l'électricité et du renforcement de la compétitivité nationale ».