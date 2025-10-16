Sénégal: Concours d'agrégation du Cames - Lancement à l'Ucad, de la 22e édition avec 220 candidats en lice

La 22e édition du Concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Sjpeg) du Cames a été lancée le 15 octobre 2025 à l'Ucad.

La cérémonie de lancement a été présidée par le Secrétaire général du Cames, Pr Souleymane Konaté. Selon ce dernier, au fil des années, le Concours d'agrégation des Sjpeg s'est imposé comme une école d'excellence et de mérite, contribuant à l'essor d'un enseignement supérieur africain crédible et compétitif sur la scène internationale.

«Les objectifs initiaux assignés à ce concours demeurent pleinement d'actualité. Cependant, de nouvelles exigences se font jour, portées par une société africaine en profonde mutation et par des États de plus en plus soucieux de la qualité des compétences promues à travers les programmes statutaires du Cames », a déclaré le secrétaire général.

Le Pr Gérard Gresenguet est le Vice-président du Comité consultatif général du Cames (Ccg). Il informe que pour cette 22e édition, 220 candidatures ont été enregistrées, en provenance de 12 pays : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Il a précisé que ces candidatures émanent de 41 institutions d'enseignement supérieur, confirmant l'intérêt croissant que suscite ce Concours, véritable symbole d'excellence académique, de mérite et de reconnaissance au sein de notre espace.

«Enfin, les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion ne sont pas de simples disciplines académiques : elles constituent les piliers d'un État de droit performant, d'une économie organisée, et d'une société équitable et inclusive. À ce titre, ce Concours représente un instrument stratégique pour rehausser le niveau scientifique, pédagogique et éthique de l'Enseignement supérieur dans notre espace », a déclaré le Vice-président du Ccg.

Il a invité les membres des jurys à évaluer avec rigueur, équité et discernement, dans le respect strict du Règlement du concours, du Guide d'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs et du Code d'éthique et de déontologie du Cames. «Aucune promotion imméritée ne doit être accordée. Aucune sanction injustifiée ne doit être infligée. Vous êtes les garants de l'excellence et de l'intégrité. Vous devez donc incarner les valeurs du Cames : la solidarité, l'Excellence, l'éthique, la redevabilité et l'Innovation », a-t-il dit aux membres des jurys.