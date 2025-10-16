Lors du Conseil des ministres du mercredi 15 octobre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté la nouvelle doctrine de financement des politiques publiques, pierre angulaire de la transformation économique annoncée par le gouvernement.

Le chef du gouvernement a salué la réussite de l'Appel public à l'épargne (Ape), qui a permis de mobiliser 450 milliards de francs CFA, soit 150 milliards de plus que l'objectif initial, d'après le communiqué du Conseil des ministres.

Selon lui, cette performance « illustre la confiance restaurée des Sénégalais, de la diaspora et des investisseurs régionaux dans la vision économique du gouvernement, ainsi que la rigueur retrouvée dans la gestion des deniers publics ».

Dans le cadre de la Loi de finances initiale 2026, Ousmane Sonko a annoncé plusieurs mesures clés :

le renforcement des synergies entre l'Ape et les autres instruments financiers existants ; la hiérarchisation des projets structurants à financer sur ressources internes ; et l'institutionnalisation de l'Ape comme outil régulier de financement endogène.

Le Premier ministre a souligné que cette orientation marque une refondation de la gouvernance de l'investissement public, visant à réduire la dépendance aux financements extérieurs souvent ralentis par des procédures complexes ou des aléas exogènes.

Cette nouvelle approche reposera sur une discipline budgétaire renforcée, une maturité technique et financière préalable des projets, une responsabilisation accrue des ministères à travers la contractualisation de la performance, et une mobilisation massive du secteur privé.

Selon le chef du gouvernement, il s'agit d'un tournant décisif pour bâtir une économie résiliente et souveraine, en droite ligne avec la Vision Sénégal 2050.