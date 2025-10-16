Sénégal: Diffusion de fausses nouvelles - Soya Diagne fait l'objet d'un deuxième retour de parquet

Déféré, à nouveau, aujourd'hui, mercredi 15 octobre 2025, devant le parquet du tribunal de grande instance de Dakar, Soya Diagne, patron du site Le Dakarois 221, a fait l'objet d'un deuxième retour de parquet.

Convoqué le lundi 14 octobre dernier, il a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté urbaine (SU) de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles et discours contraires aux bonnes moeurs, puis placé en garde à vue. Selon des sources proches du dossier, il est poursuivi pour avoir partagé des publications de l'activiste Ousseynou Seck, qui répond au pseudonyme d'Akhénaton. Ce dernier est bien connu sur les réseaux sociaux pour ses critiques acerbes envers certains foyers religieux du Sénégal.

Soya Diagne a été interpellé le samedi 11 octobre dans un hôtel de la place, alors qu'il était en compagnie d'un groupe d'amis. Conduit à la SU de Dakar, il a été entendu avant d'être libéré et convoqué à nouveau le lundi 13 octobre. Sorti de ce premier face-à-face avec les enquêteurs, il a publié sur sa page Facebook : « On ne m'a toujours pas expliqué les motifs de cette interpellation (...) Je précise n'avoir reçu aucune convocation, ni par téléphone ni en main propre. Je ne comprends toujours pas ce qui justifie un tel procédé. »