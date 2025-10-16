Algérie: Éliminatoires Mondial 2026 - Petit par la taille, grand par le talent, la révélation Mohamed Amoura

Auteur de 10 des 24 buts de l'Algérie lors des éliminatoires pour le Mondial 2026, l'attaquant du VfL Wolfsburg a terminé la campagne comme meilleur buteur. Mohamed Amoura a même battu le record algérien du nombre de buts inscrits en éliminatoires pour la Coupe du Monde, jusqu'à présent détenu par Islam Slimani.

Grâce à ses deux penalties transformés en fin de rencontre face à l'Ouganda mardi 14 octobre, Mohamed Amoura, capable d'évoluer sur un côté aussi bien que dans l'axe, a offert à l'Algérie une victoire pour clore le chapitre des éliminatoires pour le Mondial 2026.

L'attaquant de Wolfsburg, ancien joueur de l'ES Sétif, s'est imposé comme l'un des éléments essentiels des Verts, qui retrouveront la Coupe du Monde après 12 années d'absence. Si les Fennecs ont décroché leur billet pour l'Amérique, Amoura promet que : « Le meilleur reste à venir ». Né à Taher dans la wilaya de Jijel, Amoura a fait ses débuts dans le club d'Oudjana avant d'être repéré par les dirigeants de Sétif.

« Speedy Amoura »

Atout incontournable dans le dispositif de Vladimir Petković, Mohamed Amoura, 25 ans, a régalé avec sa vitesse d'exécution et son efficacité devant le but. Lors de son passage en Belgique (Union Saint-Gilloise en 2023-2024), les supporters avaient surnommé ce droitier d'1,70 mètre « Speedy Amoura ».

Au classement des meilleurs buteurs des éliminatoires, derrière celui qui a commencé sa carrière européenne en Suisse au FC Lugano (où il a remporté la Coupe de Suisse en 2022), on retrouve Mohamed Salah (Égypte), qui termine avec neuf réalisations, suivi du duo Denis Bouanga (Gabon) et Lassine Sinayoko Dumbia (Mali), chacun avec huit buts. Amoura a notamment inscrit un triplé contre la Somalie, et trois doublés.

« Amoura a des qualités qui me plaisent. Quand j'étais joueur, je n'aimais pas jouer contre de petits gabarits. Avec Amoura, ça aurait été pire », a déclaré en 2024 Nordine Korichi, ancien défenseur des Verts à propos de ce « mini-format » aussi agile que rapide.

« Il est magnifique ce petit »

Mohamed Amoura avait commencé sa vie en Vert avec un quadruplé dans l'équipe A', en amical face au Liberia, à l'occasion de l'inauguration du stade olympique d'Oran en 2021. « Il est magnifique ce petit. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, comme à tous les autres d'ailleurs. J'espère simplement qu'ils ne partiront pas à l'étranger, j'ai encore besoin d'eux (rires) », avait commenté à l'époque le sélectionneur Madjid Bougherra. Depuis, Amoura a fait un sacré chemin.

Mohamed Amoura faisait partie de la sélection pour la CAN 2021 au Cameroun et 2024 en Côte d'Ivoire. Impliqué sur 14 buts en 10 matches lors des éliminatoires du Mondial, il est devenu le premier joueur algérien à inscrire 10 buts en une seule année civile en sélection. Le voilà désormais attendu lors de la prochaine CAN, qui débutera le 21 décembre au Maroc.