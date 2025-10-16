Congo-Kinshasa: «Mobutu, une vie, un destin», une exposition pour revisiter l'histoire du Zaïre

Direction Kinshasa où s'ouvre l'exposition « Mobutu, une vie, un destin » au Musée national de la RDC. Ce parcours photographique, pensé par la famille du maréchal, documente à la fois sa vie politique et sa vie plus intime, familiale, de celui qui a dirigé le Zaïre, actuelle RDC, pendant 32 ans.

Dévoilées au rythme traditionnel des tambours, les centaines de photographies plongent le visiteur dans les années Zaïre, actuelle RDC. De Mobutu, on retient souvent un régime autoritaire et sa toque léopard. Mais avec cette exposition, Nzanga Mobutu, son fils, souhaite montrer une facette plus intime du maréchal.

« Les photos que vous verrez ne représentent qu'une infime partie de ces archives. Elles sont importantes, c'est quasiment 50 ans d'archives, j'ai eu cette chance-là de les retrouver. On dit souvent "qu'une image vaut 1 000 mots". On le présente toujours sous un seul aspect alors qu'il avait une vie de famille. C'était un père, un grand-père », explique Nzanga Mobutu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur certaines photos, le maréchal apparaît décontracté : manches de chemise relevées avec des amis ou à cheval. Nzanga Mobutu a sa préférée : « C'est une photo prise le 25 novembre 1965 au Parlement. Les deux présidents des chambres ont annoncé la prise de pouvoir du général Mobutu. J'aime cette photo parce qu'on y voit un homme seul. Il n'a pas de costume d'officier, juste une chemise avec ses épaulettes. On sent que l'heure est grave ».

« Une nostalgie dans le milieu politique »

Avec cette exposition, la famille Mobutu prévient, il ne s'agit pas d'un plaidoyer pour le maréchal, mais d'un acte de mémoire collective. Mais cette exposition soulève une question : y a-t-il une nostalgie de l'époque Mobutu au Congo ? Selon Christian Moleka, directeur de la Dypol et analyste politique, la réponse est « oui ».

Selon lui, cette nostalgie « se manifeste dans la société avec des tee-shirts à l'effigie de Mobutu portés par les jeunes et des drapeaux du Zaïre, mais aussi dans le milieu politique ».