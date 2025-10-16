Congo-Brazzaville: Le pays présente son plan d'assainissement d'une durée de dix ans

16 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Loïcia Martial

Le gouvernement congolais a présenté mercredi 15 octobre un plan d'assainissement destiné à coordonner les actions d'embellissement de ses différentes cités au cours des dix prochaines années. Il s'agit du premier plan de ce type à être développé dans le pays.

À Brazzaville, la capitale congolaise, le plan a été validé à l'issue d'une journée d'échanges. Son objectif principal : réduire considérablement le taux de maladies liées à l'insalubrité, en particulier dans la capitale Brazzaville, où les résidus sur la voie publique restent un problème récurrent.

Le plan a été élaboré à partir des propositions des élus municipaux, des responsables d'arrondissements, ainsi que des acteurs du secteur de l'assainissement. « Cette politique va nous permettre de poser les actes législatifs et réglementaires pour organiser ce secteur de l'assainissement, a expliqué le ministre de l'Assainissement urbain Juste Désiré Mondelé. Comme vous avez dû le suivre, je l'ai rappelé et répété, l'assainissement ce n'est pas seulement faire de la propreté, mais ça va au-delà. C'est la base même du bien-être et du bien vivre. »

« Améliorer le cadre de vie des populations »

Augustin Benazo, élu départemental de la Lékoumou, présent à l'atelier de validation, s'est également félicité pour l'initiative. « Ce plan permet d'orienter les ressources financières, matérielles et humaines pour améliorer le cadre de vie des populations. Parce que vous savez que la vie, c'est l'environnement. Aujourd'hui, les projets sur l'environnement n'ont pas leur place sans l'assainissement », a-t-il témoigné.

Le plan couvrira la période 2025-2035 et bénéficiera du soutien technique et financier d'institutions telles que l'Unicef et la Banque africaine de développement (BAD). Le coût total de ce plan n'a pas été communiqué.

