Burkina Faso: Mois du consommer local au pays - Le « made in Burkina » dans toute sa diversité exposée

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Gnaniodem Serge Poda, a lancé officiellement, le mercredi 15 Octobre 2025, à Ouagadougou, la VIe édition du « mois d'octobre, mois du consommer local » sur le thème « consommer local, facteur de développement des chaines de valeur régionales compétitives de l'UEMOA ».

Depuis le 1er octobre et ce jusqu'au 31 Octobre prochain, tous les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) vivent au rythme de la VIe édition du « mois du consommer local ».

Pour marquer d'une pierre blanche cette initiative, le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA), Gnaniodem Serge Poda, a lancé officiellement au pays des Hommes intègres, les activités ce 15 Octobre 2025. Selon le ministre, cette initiative consiste à intensifier tout au long du mois d'octobre, les actions de promotion et de valorisation des produits locaux afin de stimuler leur consommation sur les marchés nationaux et régionaux.

« Le consommer local au Burkina Faso aujourd'hui est bien plus qu'une politique économique, c'est une véritable stratégie de résilience et un acte de patriotisme économique. L'objectif est de stimuler l'industrie nationale, créer des emplois et renforcer la capacité de notre pays à résister aux chocs exogènes », a-t-il expliqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce sens, l'année 2024 a été marquée au Burkina Faso par l'ouverture de la Société burkinabè de transformation de tomates (SOBTO) à Bobo-Dioulasso et la Société faso tomate implantée à Yako, ainsi que la restructuration et la relance d'unités industrielles telles que Brafaso et Faso Kosam.

« Ces unités ne seront viables que si leurs produits sont connus, valorisés et surtout consommés par nos populations. C'est pourquoi, en matière de promotion et d'incitation à la consommation des produits locaux, le gouvernement a pris des mesures portant consommation des produits alimentaires locaux par les structures publiques et celles relatives aux achats des produits locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement », a expliqué le premier responsable du département en charge du commerce.

Et de poursuivre que ces mesures visent à faciliter l'écoulement des produits agro-sylvo-pastoraux, halieutiques, artisanaux, industriels et les services en vue d'accroître les revenus des acteurs et de lutter contre la pauvreté.

Consommer local, c'est créer de la richesse

« Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures et jusqu'en 2024, plus de 692,3 milliards de FCFA ont été injectés dans l'économie nationale à travers l'achat de produits locaux par les structures publiques », a confié M. Poda. Pour le coparrain de la cérémonie, Roger Baro, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le mois du « consommer local » est le symbole d'une vision économique et sociale partagée.

Car « Il nous permet de renforcer notre indépendance économique, stimuler la production nationale, consolider nos échanges communautaires et avancer résolument vers la souveraineté alimentaire et énergétique. Il participe ainsi à la création d'emplois , à la réduction de la pauvreté et à la construction d'un développement durable », a-t-il indiqué.

Roger Baro a encouragé les entrepreneurs à investir dans les filières porteuses en vue de bâtir des filières compétitives, modernes et durables. A cette ocassion, une foire d'exposition des produits locaux se tient, du 14 au 18 octobre 2025, sur le site du SIAO.