Burkina Faso: JEPPC 2025 - L'ONI encourage ses usagers à sauver des vies

16 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Gbetcheni Constantin Bertrand Kambire (Collaborateur)

L'Office national d'identification a organisé une opération de don de sang, mercredi 15 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la direction générale de l'Office national d'identification (ONI) a posé un acte patriotique. Il a organisé une opération de don de sang, mercredi 15 octobre 2025, à Ouagadougou. Des agents de l'ONI, accompagnés des étudiants de l'Université de technologies et de management (UTM) ont participé à cette opération.

Le directeur général de l'ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, a affirmé qu'à travers la collecte de poches de sang, l'institution entend traduire en actes concrets les valeurs de solidarité, de civisme et de patriotisme. Pour lui, donner son sang, c'est donner une part de soi à une personne qui se trouve dans une situation critique.

« C'est également sauver des patients tout en leur donnant l'espoir de revivre, car à cet instant précis, tout l'or et tout l'argent du monde ne sont d'aucune utilité », a-t-il ajouté. M. Louré a remercié l'ensemble des structures partenaires pour l'accompagnement et invité son personnel à ne pas hésiter à donner son sang.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adjudant de police Korotimi Yaméogo a confié avoir donné son sang parce qu'elle a remarqué, que la plupart des femmes qui accouchent sont en manque de sang. Elle a ajouté qu'il y a aussi des enfants malades qui en ont aussi besoin. Le pharmacien du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, Josué Delma, a salué l'Office national d'identification pour ce don de sang. Car, a-t-elle justifié, dans la transition du mois de septembre à octobre, le sang se fait rare.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.