Burkina Faso: JEPPC 2025 - L'ONI encourage ses usagers à sauver des vies

L'Office national d'identification a organisé une opération de don de sang, mercredi 15 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la direction générale de l'Office national d'identification (ONI) a posé un acte patriotique. Il a organisé une opération de don de sang, mercredi 15 octobre 2025, à Ouagadougou. Des agents de l'ONI, accompagnés des étudiants de l'Université de technologies et de management (UTM) ont participé à cette opération.

Le directeur général de l'ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré, a affirmé qu'à travers la collecte de poches de sang, l'institution entend traduire en actes concrets les valeurs de solidarité, de civisme et de patriotisme. Pour lui, donner son sang, c'est donner une part de soi à une personne qui se trouve dans une situation critique.

« C'est également sauver des patients tout en leur donnant l'espoir de revivre, car à cet instant précis, tout l'or et tout l'argent du monde ne sont d'aucune utilité », a-t-il ajouté. M. Louré a remercié l'ensemble des structures partenaires pour l'accompagnement et invité son personnel à ne pas hésiter à donner son sang.

L'adjudant de police Korotimi Yaméogo a confié avoir donné son sang parce qu'elle a remarqué, que la plupart des femmes qui accouchent sont en manque de sang. Elle a ajouté qu'il y a aussi des enfants malades qui en ont aussi besoin. Le pharmacien du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou, Josué Delma, a salué l'Office national d'identification pour ce don de sang. Car, a-t-elle justifié, dans la transition du mois de septembre à octobre, le sang se fait rare.