Cote d'Ivoire: Gitex Global 2025 - Le continent est présent à ce grand rendez-vous du Hitech

Le plus grand salon mondial dédié aux technologies et aux start-ups, se tient du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2025 au World Trade Centre de Dubai.

Selon les organisateurs, cette 45e édition du GITEX Global a attiré un nombre record de 6 500 exposants, 1 800 start-ups et 1 200 investisseurs provenant de plus de 180 pays.

L'Afrique aussi est présente à ce grand rendez-vous du Hitech. Le Nigeria et le Maroc ont déployé la grande batterie.

« Nous aurions bien voulu que les autres pays du continent soient déployés également en grand nombre. Mais ce n'est pas le cas », déplore Lesli Hamza, un Kenyan.

Selon lui, les jeunes africains disposent de talents et ont des entreprises qui peuvent rivaliser d'avec celles des autres continents.

Mais, il ne comprend pas pourquoi, ils ne se sont pas déplacés en grand nombre à Dubaï, lieu par excellence pour rencontrer des investisseurs.

Son ami, un sénégalais Malick Fall, lui déplore la faible participation des pays francophones, précisément ceux de l'Afrique de l'ouest.

« Il est vrai qu'il existe des Gitex au Maroc et au Nigeria. Mais le top des Tops c'est le Gitex Global Dubaï. Nos entreprises de Technologies ne doivent pas négliger cet évènement mondial », a-t-il indiqué.

Avant de souligner que c'est le lieu où viennent les grands investisseurs du monde dans le domaine des Technologies et de l'IA.

Cette année, le salon Gitex Global s'est concentré sur les technologies de nouvelle génération qui répondent à certains des plus grands défis de l'humanité : la résilience climatique, la santé numérique, la cybersécurité et la mobilité urbaine intelligente.

L'intelligence artificielle a notamment occupé le devant de la scène, les innovations basées sur l'IA dominant les expositions et les conférences.

Selon les Nations unies, le marché mondial de l'IA devrait atteindre 4 800 milliards de dollars d'ici 2033. Cela montre à quel point l'IA prend de l'importance.

Le salon GITEX 2025 met en évidence cette tendance et constitue un événement majeur où les entreprises technologiques se disputent le leadership dans un avenir axé sur l'IA.