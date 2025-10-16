Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye fait du logement une priorité nationale

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait de l'accès à un logement décent une priorité nationale.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025, le chef de l'État a rappelé que cette question constitue « une préoccupation majeure de nos compatriotes, surtout des ménages ».

Pour y apporter des solutions durables, il a instruit le Premier ministre de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre des programmes de construction de logements sur l'ensemble du territoire.

Le Président a insisté sur la maîtrise du foncier, en appelant à une montée en puissance des actions de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine (SAFRU) et au développement de projets innovants par la SN HLM et la SICAP SA. Il a également demandé un encadrement renforcé des initiatives portées par les coopératives d'habitat, notamment à travers un contrôle systématique des équipements collectifs et des réseaux d'infrastructures.

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, souhaité une évaluation du Fonds de l'Habitat social (FHS) pour en faire un véritable levier de promotion de l'accès au logement. Il a chargé le secrétaire d'État au Logement, en collaboration avec les ministres de l'Urbanisme, des Finances et du Budget, d'engager des concertations avec les acteurs publics et privés du secteur afin de mettre en place un mécanisme de financement plus efficace.