Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye veut redynamiser le dialogue social

16 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Poursuivant sa communication lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur l'importance du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Selon lui, la signature de ce Pacte constitue « un tournant historique dans le renforcement du dialogue social tripartite » et s'inscrit pleinement dans la logique de l'Agenda national de transformation.

Le Chef de l'État a demandé au Premier ministre, en concertation avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du Dialogue social (HCDS), d'organiser une évaluation semestrielle, dans chaque département ministériel, du plan d'actions issu du Pacte ainsi que du suivi des doléances des centrales syndicales.

Bassirou Diomaye Faye a également appelé à une évaluation prospective des missions du HCDS, invitant le ministre du Travail et le président du Haut Conseil à proposer, d'ici fin décembre 2025, un nouveau dispositif relatif à son organisation et à son fonctionnement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.