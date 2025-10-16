Sénégal: Le Président Bassirou Diomaye Faye veut redynamiser le dialogue social

Poursuivant sa communication lors du Conseil des ministres de ce mercredi 15 octobre 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté sur l'importance du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Selon lui, la signature de ce Pacte constitue « un tournant historique dans le renforcement du dialogue social tripartite » et s'inscrit pleinement dans la logique de l'Agenda national de transformation.

Le Chef de l'État a demandé au Premier ministre, en concertation avec les partenaires sociaux et le Haut Conseil du Dialogue social (HCDS), d'organiser une évaluation semestrielle, dans chaque département ministériel, du plan d'actions issu du Pacte ainsi que du suivi des doléances des centrales syndicales.

Bassirou Diomaye Faye a également appelé à une évaluation prospective des missions du HCDS, invitant le ministre du Travail et le président du Haut Conseil à proposer, d'ici fin décembre 2025, un nouveau dispositif relatif à son organisation et à son fonctionnement.