Ile Maurice: Jet Prime et les vérifications des jets privés

L'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam abrite une enclave de luxe et de confidentialité : Jet Prime. Depuis plusieurs années, cette filiale du groupe d'Airport Holdings Ltd (AHL) est la porte d'entrée des voyageurs les plus fortunés, des hommes d'affaires et des diplomates.

Mais derrière les murs feutrés de son terminal privé, une polémique enfle : un jet privé a atterri à Maurice, dimanche, alors que toutes les étapes du protocole d'autorisation n'auraient pas été respectées. Cette situation soulève de sérieuses interrogations sur la chaîne de validation officielle et sur le rôle exact de Jet Prime par rapport au respect de ces procédures essentielles à la sécurité nationale.

Une chaîne de validation millimétrée

L'atterrissage d'un jet à Plaisance est soumis à une procédure stricte et codifiée. Tout commence lorsqu'un opérateur ou propriétaire d'avion envoie une demande officielle à Jet Prime, qui agit comme Fixed Based Operator (FBO), soit le gestionnaire des vols d'affaires et de leurs passagers.

Dès réception de cette demande, Jet Prime doit recueillir un ensemble de documents : le numéro d'immatriculation de l'appareil, la liste complète des passagers et de l'équipage, le plan de vol, ainsi que le motif du déplacement. Une fois le dossier complet, Jet Prime le transmet au Département de l'Aviation Civile (DAC), qui devient le premier maillon administratif de la chaîne. Ce dernier fait suivre les informations à deux entités clés : le bureau du Premier ministre (PMO) et le Police Immigration Office (PIO).

Le rôle du PIO est déterminant. Ce bureau doit procéder à un background check approfondi sur chaque passager, en s'appuyant sur plusieurs bases de données internationales telles que World Check, Interpol, ainsi que les fichiers du PIO luimême. Si aucun signalement ne ressort, le PIO envoie son aval au DAC, lequel le soumet au PMO. Le feu vert final provient exclusivement du PMO, autorisant ainsi officiellement l'atterrissage du jet privé sur le sol mauricien.

Le terminal Jet Prime, situé à l'écart du terminal principal, est reconnu comme un Port of Entry au même titre que l'aérogare principale. Il fonctionne avec ses propres équipes et selon ses propres procédures, tout en étant soumis aux lois mauriciennes sur l'immigration et la douane.

Lorsqu'un jet privé atterrit, plusieurs corps de métier sont mobilisés : des fonctionnaires du PIO, des douaniers et des représentants du ministère de l'AgroIndustrie, responsables des contrôles phytosanitaires. Cependant, il existe une zone grise : la présence non systématique de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. L'unité n'y intervient qu'en cas de signalement préalable ou de suspicion spécifique.

Jet Prime, ayant un rôle d'interface et ne peut autoriser un atterrissage sans feu vert officiel du PMO et du PIO et doit agir uniquement dans le respect du cadre légal fixé. Mais les récents événements, marqués par un atterrissage controversé, laissent planer un doute : les transmissions ont-elles été faites correctement et dans les délais ? Ou bien certaines validations ont-elles été accélérées sous influence ?

Sécurité, transparence et crédibilité :

Dans les faits, le système mauricien de contrôle des vols privés a déjà fait ses preuves. Il y a quelques années, un jet russe s'était vu refuser l'entrée sur le territoire après que le PIO eut découvert, lors d'un contrôle World Check, que deux passagers étaient fichés par Interpol. L'avion avait dû rebrousser chemin. Ce précédent démontre que la procédure fonctionne à condition qu'elle soit appliquée sans interférence.

Mais dans le cas actuel, s'il s'avère que le jet a atterri après avoir obtenu une validation complète, cela remet en cause la solidité du dispositif. Trois questions majeures s'imposent : Jet Prime a-t-il correctement transmis le dossier au DAC, au PIO et au PMO ? Les vérifications prévues par le PIO ont-elles été effectuées dans leur intégralité ?

Hier matin, le vice Premier ministre, Paul Bérenger, a pointé du doigt Jet Prime. «Jet Prime bizin revoir so fonksionman konpletman. Dans le cas d'un jet privé, il faut la permission deux jours avant en cas de passagers venant d'un pays où le visa n'est pas nécessaire, et trois jours avant s'ils viennent d'un pays où un visa est nécessaire.»