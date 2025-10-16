Ile Maurice: Vandalisme Deux détenus soupçonnés d'avoir endommagé le Black Maria

Un incident s'est produit mardi matin, 14 octobre, impliquant un camion de transport de détenus -- communément appelé le Black Maria. Le véhicule, conduit par un policier posté au bureau du Directeur des poursuites publiques de Rivière-Noire, assurait le transfert de quatre détenus vers le tribunal de district de Rivière-Noire pour leur comparution devant la justice.

Selon une source proche de l'enquête, vers 8 h 45, le policier, accompagné d'un sergent responsable de l'escorte, avait déjà récupéré deux détenus à la prison de haute sécurité de Melrose, où il a effectué un rapid check du camion, avant de se rendre à Beau-Bassin pour prendre les deux autres. Arrivé à la prison, alors qu'ils attendaient l'arrivée de deux autres détenus, le policier a entendu un bruit sourd provenant de la partie arrière du camion. En se rendant sur place pour vérifier, il a constaté qu'un trou avait été fait sur la paroi métallique du fourgon et qu'une vitre latérale avait été brisée. Alerté, le sergent est intervenu à son tour et les deux agents ont immédiatement inspecté l'intérieur du véhicule pour comprendre ce qui s'était passé.

Les deux détenus déjà à bord ont été interrogés, mais ils ont nié toute implication, affirmant ne rien savoir de l'incident. «Nou pa konn enn g... ladan nou», a déclaré l'un des détenus .Néanmoins, les policiers estiment qu'ils pourraient être les auteurs de cet acte de vandalisme. Ils ont été informés qu'un rapport serait établi à leur encontre pour Damaging government property.

Une arme artisanale, de couleur verte, fabriquée en métal, a par ailleurs été retrouvée à proximité de la vitre endommagée. Le véhicule a ensuite été conduit au poste de police de Bambous pour les besoins de l'enquête. La valeur des dégâts n'a pas encore été estimée, mais une évaluation sera effectuée prochainement.

