Ile Maurice: La RDA célèbre dans une ambiance de lumière et de reconnaissance

La Road Development Authority (RDA) a célébré la fête de Divali le mercredi 15 octobre 2025 à son siège, à Port-Louis. L'événement, placé sous le signe de la lumière et du partage, a été organisé par le RDA Volunteer Group en présence du ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness.

Étaient également présents le Chairman de la RDA, Seewoonarain Koonjul, et le General Manager, Nazeer Mowlabaccus, aux côtés des employés et membres du personnel. Dans une atmosphère conviviale et festive, la cérémonie a débuté par l'allumage symbolique de la lampe traditionnelle, marquant la victoire de la lumière sur les ténèbres et la promotion des valeurs de paix, d'unité et d'harmonie.

Lors de cette célébration, le ministre Gunness a procédé à la remise officielle des lettres de promotion à plusieurs officiers du cadre d'ingénierie de la RDA. Les employés promus sont : Dharmen Sunyasi, Deepak Satyam Dookayka, Rishidev Sookarah, Reetesh Hansah, Kushal Jaleem, Rajendra Appiah et Arasee Devi Ramasamy.

Le ministre a félicité les récipiendaires pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur contribution au développement des infrastructures nationales. Il a souligné que la réussite d'un organisme public repose sur l'engagement et la collaboration de ses employés. «Divali est une fête qui nous rappelle que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Elle symbolise aussi la sagesse, la solidarité et la reconnaissance», a déclaré le ministre.

Cette célébration a permis de renforcer les liens entre les membres du personnel et de rappeler l'importance de cultiver un esprit d'équipe au service du pays. La RDA continue ainsi à promouvoir une culture organisationnelle reposant sur le respect, la reconnaissance et le progrès.