Ile Maurice: Megh Pillay - «Les procédures ont été respectées»

Megh Pillay, Executive Chairman d'Airport Holdings Ltd (AHL), souligne que toutes les procédures liées au vol du jet privé en provenance de Madagascar, qui a atterri dimanche soir, à Plaisance, ont été suivies et respectées par Jet Prime, l'une des 20 filiales opérant sous la holding.

«J'ai eu plusieurs réunions avec l'équipe de direction de Jet Prime, ex-Yu Lounge, depuis cet incident. Elle m'a assuré que tout le protocole a été respecté pour ce vol, comme c'est le cas pour les autres clients, et qu'elle n'a rien à se reprocher», explique le patron d'AHL, en poste depuis le 1er octobre.

Il souligne également avoir tenu informé le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, à intervalles réguliers depuis dimanche, et avoir participé lundi à une réunion entre ce dernier et le secrétaire au Cabinet afin de clarifier la situation concernant les conditions d'atterrissage de ce jet privé. L'appareil transportait notamment l'ancien Premier ministre malgache, Christian Louis Ntsay, et l'homme d'affaires Maminiaina Ravatomanga, ainsi que d'autres passagers.

Hier, face à la presse, Paul Bérenger a jugé ces conditions «graves» et a précisé que le département de l'Aviation civile avait enregistré plusieurs demandes successives justifiant l'urgence d'atterrissage : d'abord pour raison médicale, ensuite pour motif touristique, puis pour manque de carburant .

Megh Pillay a rappelé que depuis sa prise de fonction, Jet Prime, dirigée par Seeven Chellen et présidée par Dass Thomas, n'avait pas encore fait l'objet d'une attention particulière, étant une petite filiale, alors que d'autres urgences, notamment les perturbations de vols à Madagascar, liées à la crise politique, avaient mobilisé son agenda. Jet Prime, qui emploie une dizaine de personnes, gère en moyenne cinq à six vols de jets privés par jour.

Il a, par ailleurs, annoncé que le nouveau Chief Executive Officer d'Air Mauritius, André Viljoen, a officiellement pris ses fonctions hier, mercredi. «Nous avons eu une réunion ce matin (NdlR : hier) pour discuter des modalités de nos échanges entre AHL, la société holding, et MK, l'une de ses plus importantes filiales», a précisé Megh Pillay.