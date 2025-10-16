Cote d'Ivoire: Marcory - Laurent Tchagba offre 600 kits scolaires et des dépistages gratuits aux familles

Dans le cadre de ses actions sociales en faveur de l'éducation et de la santé communautaire, le ministre Laurent Tchagba a procédé à la remise de 600 kits scolaires aux élèves du primaire de la commune de Marcory. C'était le 18 octobre 2025.

Cette initiative a été accompagnée d'une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, au bénéfice des femmes de la localité.

L'événement s'inscrit dans la continuité des activités menées par le ministre pour soutenir les familles en difficulté et promouvoir l'excellence scolaire. Chaque kit remis comprenait des fournitures essentielles telles que des stylos, crayons et cahiers.

« Tous les ans, avant la rentrée, je procède à la distribution de kits scolaires dans le cadre du Prix d'Excellence que j'ai instauré depuis plus de onze ans. Ce geste vise à encourager les meilleurs élèves, mais aussi à accompagner les parents qui rencontrent des difficultés à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants », a déclaré Laurent Tchagba.

Au-delà du volet éducatif, cette journée a également eu une dimension sanitaire avec la présence d'équipes médicales spécialisées qui ont assuré des séances de dépistage et de sensibilisation. Une initiative saluée par les bénéficiaires, notamment par Perpétue Kouedan, représentante des parents d'élèves, qui a exprimé sa « profonde gratitude » au ministre pour son engagement constant aux côtés des familles.

Pour Soya Touré, président de l'Union des jeunes leaders de Marcory-Champroux, cette activité traduit « l'attention portée par les autorités aux besoins essentiels de la jeunesse, notamment l'éducation et la santé ».

Par ces gestes solidaires, le ministre Laurent Tchagba entend réaffirmer son attachement à la formation des enfants et au bien-être des populations, convaincu que l'éducation et la santé constituent les piliers d'un développement durable.