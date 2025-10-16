Togo: L'ENA réforme ses formations pour accompagner la décentralisation

L'objectif est de former des ressources qualifiées, capables de gérer efficacement les affaires publiques locales. L'initiative s'inscrit dans le prolongement de la politique nationale de décentralisation.

Depuis plusieurs années, l'ENA a intégré une filière dédiée à la gestion des collectivités territoriales dans son programme. Toutefois, au terme de la première mandature des élus locaux, les responsables de l'Ecole ont jugé nécessaire de réviser et d'enrichir les contenus de formation, en tenant compte de l'expérience de terrain et des défis rencontrés par les collectivités.

Trois nouvelles filières structureront la formation des futurs cadres : la gestion administrative des collectivités locales, la gestion financière et comptable et la maîtrise d'ouvrage (pilotage et réalisation de projets locaux).

Ces spécialisations permettront de former des agents publics capables de répondre aux exigences modernes de la gestion territoriale.

Cette réforme bénéficie du soutien du Programme Bonne Gouvernance et Décentralisation de la coopération allemande (GIZ). L'Allemagne est très impliquée dans la mise en oeuvre de la décentralisation.