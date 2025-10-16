Togo: L'ENA réforme ses formations pour accompagner la décentralisation

16 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'objectif est de former des ressources qualifiées, capables de gérer efficacement les affaires publiques locales. L'initiative s'inscrit dans le prolongement de la politique nationale de décentralisation.

Depuis plusieurs années, l'ENA a intégré une filière dédiée à la gestion des collectivités territoriales dans son programme. Toutefois, au terme de la première mandature des élus locaux, les responsables de l'Ecole ont jugé nécessaire de réviser et d'enrichir les contenus de formation, en tenant compte de l'expérience de terrain et des défis rencontrés par les collectivités.

Trois nouvelles filières structureront la formation des futurs cadres : la gestion administrative des collectivités locales, la gestion financière et comptable et la maîtrise d'ouvrage (pilotage et réalisation de projets locaux).

Ces spécialisations permettront de former des agents publics capables de répondre aux exigences modernes de la gestion territoriale.

Cette réforme bénéficie du soutien du Programme Bonne Gouvernance et Décentralisation de la coopération allemande (GIZ). L'Allemagne est très impliquée dans la mise en oeuvre de la décentralisation.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.