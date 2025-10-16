Ile Maurice: Arvin Boolell appel à un effort collectif vers une agriculture intelligente

Une cérémonie a eu lieu le lundi 13 octobre au Pavillon, à Quatre-Bornes, pour soutenir la productivité agricole et les producteurs locaux. Organisée par le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, en collaboration avec le Small Farmers Welfare Fund, le Food and Agricultural Research and Extension Institute et la Mauritius Cane Industry Authority, elle a vu la présence du ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, et du junior minister, Fabrice David. Des bons d'achat, des subventions et du matériel agricole ont été remis dans le cadre des mesures d'accompagnement du Budget 2025-2026, avec des subventions de 50 % à 100 %.

Le ministre Boolell a présenté à cette occasion la vision stratégique du gouvernement visant à transformer le secteur agricole en une industrie intelligente, durable et axée sur la technologie. L'accent est mis sur le renforcement de la résilience au changement climatique et la réduction de la dépendance aux importations. Il a souligné l'allocation d'une enveloppe importante de Rs 2 milliards pour l'exercice 2025- 2026 afin de soutenir les secteurs sucrier et non-sucrier.

Ce financement vise à stimuler l'innovation et l'adoption de technologies modernes tout en améliorant la productivité. Le ministre a également plaidé pour la modernisation de l'agriculture traditionnelle par l'agriculture de précision et les pratiques durables en collaboration avec la France, tout en s'attaquant à la pénurie de maind'oeuvre en engageant des discussions avec l'Inde et Madagascar pour renforcer la main-d'oeuvre agricole.

Fabrice David a souligné l'urgence d'assurer la sécurité alimentaire et l'autosuffisance face aux défis tels que le changement climatique et la pénurie d'eau. Il a indiqué que plus de 70 programmes sont mis en oeuvre pour réduire les coûts de production et moderniser les techniques agricoles. Par ailleurs, le gouvernement révise les programmes existants afin de simplifier le processus de candidature, garantissant ainsi l'accessibilité et un soutien continu aux planteurs et aux éleveurs tout au long de leurs activités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn