Ile Maurice: Fardeen Okeeb de nouveau dans la tourmente

Fardeen Okeeb refait parler de lui. Connu des services de police pour divers délits, dont des accusations d'incitation à la haine raciale, il est une nouvelle fois dans le viseur des autorités. Cela, après la diffusion d'une vidéo jugée menaçante à l'encontre d'un internaute, identifié comme Senna Budlorun.

Les faits se sont produits le mercredi 15 octobre. Vers 17 h 45, Senna Budlorun, un entrepreneur de 43 ans domicilié à Beau-Bassin, est tombé sur une publication Facebook intitulée «senna bar to f...» sur le compte d'un certain M.... Ali. En cliquant sur la vidéo, il aurait reconnu Fardeen Okeeb, qu'il connaissait déjà comme un habitant du nord ayant par le passé publié des messages à caractère racial sur les réseaux sociaux.

Selon la déposition de Senna Budlorun, la vidéo d'une durée de deux minutes et 31 secondes contenait des propos offensants, indécents et menaçants, directement adressés à lui. Les paroles tenues par Fardeen Okeeb auraient été de nature à provoquer humiliation, détresse et anxiété, tant pour le plaignant que pour les membres de sa famille.

Le quadragénaire affirme désormais craindre pour sa sécurité, soulignant que la publication est publiquement visible et porte atteinte à sa dignité. L'affaire a été signalée à la police et une enquête a été ouverte pour violation de l'Information and Communication Technologies Act. Les enquêteurs cherchent à déterminer si les propos tenus dans la vidéo constituent une violation de la législation en vigueur et s'inscrivent dans un schéma de récidive de la part de Fardeen Okeeb, déjà connu pour des publications de nature provocatrice et discriminatoire sur les réseaux sociaux.