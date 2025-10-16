Ile Maurice: Deux suspects arrêtés pour des cambriolages

Une importante opération policière menée tôt dans la matinée du mardi 14 octobre par la Criminal Investigation Division (CID) de la division ouest, avec le soutien des autres unités, a permis de résoudre deux affaires de cambriolage enregistrées à Bambous et à Rose-Hill.

Sous la supervision du Woman Assistant Surintendant of Police Hurdowar et de plusieurs officiers de la division ouest, cette opération conjointe a mobilisé les équipes de la CID de La Gaulette, Black-River et Petite-Rivière, ainsi que les unités de la Divisional Crime Intelligence Unit, la Divisional Supporting Unit, la Special Supporting Unit ainsi que la Dog Unit.

Au cours de cette intervention coordonnée, deux individus ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans deux cas de vol avec effraction, l'un survenu dans une boutique du centre commercial de Cascavelle et l'autre dans une succursale d'un grand magasin à Trianon. Les deux suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont comparu devant la Cour de district de Rivière-Noire le même jour, où une accusation provisoire de vol par effraction a été retenue contre eux. Ils ont été placés en détention policière jusqu'au 21 octobre.

Le premier cambriolage, signalé le 9 octobre, concernait un magasin de produits de beauté et d'articles ménagers situé à Cascavelle Mall. Les malfaiteurs avaient fracturé la porte de sécurité pour s'emparer de divers articles, dont des jouets, des produits cosmétiques, du matériel de cuisine et de saison. Le montant total des pertes est estimé à plus de Rs 787 000.

Le second cas, enregistré à Rose-Hill, s'est produit dans la nuit du 13 au 14 septembre. Le gérant d'un commerce de bricolage avait découvert les volets et cadenas brisés, avant de constater le vol d'articles électroniques, de jardinage et d'installations sanitaires, pour une valeur avoisinant Rs 420 000. Les images des caméras de surveillance avaient révélé qu'un individu masqué était à l'origine du cambriolage.

Deux autres personnes avaient été convoquées et interrogées dans le cadre de cette opération, mais elles ont été relâchées après enquête, aucune preuve compromettante n'ayant été trouvée à leur domicile. L'enquête se poursuit.