Ile Maurice: Padayachy ne peut pas voyager, l'enquête de Seegolam pas terminée

Renganaden Padayachy, ancien ministre des Finances, s'est présenté en cour de Port-Louis, hier, pour plaider en faveur d'une levée temporaire de l'interdiction de voyager imposée dans le cadre des enquêtes de la Financial Crimes Commission (FCC) et de l'Anti-Money Laundering (AML) Unit du Central Crime Investigation Department (CCID).

Par le biais de son avocat, Me Raouf Gulbul, il avait sollicité l'autorisation de quitter le pays entre le 25 octobre 2025 et le 31 janvier 2026 pour effectuer plusieurs déplacements professionnels prévus en France, en Angleterre et en Inde. Cependant, cette requête s'est heurtée à une opposition catégorique de la FCC et de la police, qui ont invoqué un risque de fuite devant la cour. Le magistrat Prashant Bissoon a renvoyé l'affaire au 21 octobre afin d'entendre les arguments de toutes les parties avant de prendre une décision.

La première enquête concerne le décaissement de Rs 45 millions, en octobre 2024, de la Mauritius Investment Corporation (MIC) en faveur de la société Menlo Park Ltd, considéré comme ayant été octroyé dans des conditions jugées irrégulières, et il avait été arrêté le 17 avril. De plus, il avait été arrêté le 10 avril dans l'affaire du deal MIC-Apavou qui porte sur un projet de financement de Rs 300 millions, également via la MIC. Cette transaction fait actuellement l'objet d'une enquête de la FCC pour soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Harvesh Seegolam, ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), était lui aussi présent en cour de Port-Louis Sud, hier, accompagné de son avocat, Me Imtihaz Mamoojee. Il avait été arrêté le 3 janvier 2025 à sa descente d'avion par l'AML Unit du CCID et fait l'objet d'une accusation provisoire de conspiracy to defraud public fund, en lien avec le même décaissement contesté de Rs 45 millions de la MIC à Menlo Park Ltd. À la barre, le représentant de l'AML Unit a indiqué que l'enquête est loin d'être terminée en raison de sa complexité.

Compte tenu de ces éléments, l'affaire a été renvoyée au 27 mars 2026. L'ex-gouverneur de la BoM avait également prévu de déposer une demande de variation order afin d'obtenir l'autorisation de voyager à l'étranger pour des raisons professionnelles. Mais son avocat n'a finalement pas insisté sur cette requête, car la rencontre prévue entre son client et ses partenaires à l'étranger a été annulée.