Madagascar Airlines - Thierry de Bailleul démissionne

Sous la pression du syndicat, le patron de Madagascar Airlines démissionne. Hier, dans la soirée, Thierry de Bailleul a adressé une lettre au personnel de la compagnie, affirmant qu'il a décidé de se retirer de ses fonctions au sein de la compagnie à compter d'hier.

«C'est une décision réfléchie, douloureuse, mais dictée par un souci exclusif : préserver l'entreprise, ses salariés et, je l'espère en tout cas, tenter de préserver sa crédibilité auprès des partenaires dont dépend sa survie», indique le désormais ancien directeur général de Madagascar Airlines. Cette démission devra maintenant être soumise au conseil d'administration afin que celui-ci statue sur la décision à prendre. «J'ai proposé au Comité exécutif d'assurer collégialement la continuité opérationnelle dans l'attente des décisions du conseil d'administration», indique Thierry de Bailleul.

Il a néanmoins montré son inquiétude face à la situation de la compagnie. «Nous sommes dans une situation financière qui reste fragile, avec une trésorerie extrêmement tendue, et plusieurs échéances critiques de paiement interviendront dans les jours qui viennent. Les lessors et bailleurs de fonds (notamment la Banque mondiale) observent la stabilité managériale de très près.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de mon «faux départ» de juillet, ces partenaires avaient immédiatement réagi, certains menaçant de suspendre leurs contrats. Si la situation actuelle devait être perçue comme une crise durable de gouvernance, il est probable que le soutien international et la confiance des fournisseurs se retireraient, avec des conséquences potentiellement irréversibles», s'inquiète l'ancien DG de Madagascar Airlines.

Ultimatum

Ce mercredi, à Ivato, le syndicat des employés de Madagascar Airlines avait lancé un ultimatum au DG de la compagnie ainsi qu'aux conseillers étrangers, pour présenter leurs démissions avant le 17 octobre prochain à midi. «Passé ce délai, les directeurs adjoints et les employés de la compagnie n'exécuteront plus d'ordres de la part de ces responsables, et une direction collégiale sera mise en place pour assurer la gestion de la compagnie», indiquent les agents syndiqués de Madagascar Airlines.

Les syndicats ont déjà exprimé des inquiétudes par le passé, notamment lors de la transition vers Madagascar Airlines en 2021, concernant l'avenir de l'entreprise, la régularisation des dettes et l'état des avions. Des problèmes de gestion et financiers ont été soulevés maintes fois par ces mêmes syndicats, des soucis financiers qui menacent la pérennité de la compagnie. Depuis plusieurs mois, ces employés de la compagnie nationale avaient déjà fait part de problèmes de gestion récurrents au sein de la compagnie.