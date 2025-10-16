Madagascar: Mahajanga - Des syndicats maintiennent la pression

Les enseignants membres du Sempama de Mahajanga ont tenu leur meeting quotidien hier au lycée Philibert Tsiranana, sans descendre dans la rue cette fois.

Nous devons rester solidaires et poursuivre la lutte tant que nos revendications n'auront pas été satisfaites. Nous ne devons pas retourner en classe les mains vides, a déclaré le coordonnateur du syndicat.

Le nombre de participants a diminué par rapport à mardi, et des divergences internes ont été constatées. La veille, le bureau de la circonscription scolaire de Mahajanga I était encore ouvert et certains employés y travaillaient, selon un intervenant.

Action des syndicalistes de la Jirama

Pour la première fois, les syndicalistes de la Jirama ont manifesté devant l'Hôtel de Ville. Ils ont déployé des banderoles pour réclamer plusieurs droits et marquer leur présence dans la ville.

Le Gen Z Mahajanga, accompagné d'étudiants d'Ambondrona, a mené une descente dans les bureaux administratifs pour sensibiliser les fonctionnaires au mouvement.

« L'objectif est de rassembler tout le monde pour revendiquer nos droits, ainsi que le départ des sbires et acolytes de l'ancien président », a expliqué le porte-parole du Gen Z Mahajanga.

Le groupe prévoit une nouvelle sortie et manifestation dans la ville aujourd'hui.