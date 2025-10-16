Madagascar: Alternance démoncratique

Des criminels condamnés pris sur le fait pour trafic de tortues ou autres délits assimilés à des détenus politiques ont été libérés hier sans aucune formalité judiciaire. Profitant de la confusion et de l'impréparation de la CNDT et de la grâce présidentielle, certaines personnalités se sont empressées de faire sortir des prisonniers dont les actes n'ont rien de politique. Comme en 2009, la transition commence par une anarchie quand une magistrate elle-même est allée ouvrir les portes de la geôle de Tsiafahy.

Ce qui signifie que la Transition sera difficile à gérer. Alors qu'aucune structure politique n'est en place, qu'on ignore qui fait quoi, il y a des individus qui se croient influents et se permettent des prérogatives accordées nulle part. Si le CNDT n'arrive pas à neutraliser ces personnages, sa tâche sera ardue.

Les politiciens sont en train de saborder la transition alors qu'il n'y a que le Capsat et la GEN Z qui peuvent revendiquer la victoire. Les députés se sont « arrangé » avec les militaires pour mettre un nouveau bureau permanent, des vice-présidents et exiger des avantages faramineux pour voter le budget à la prochaine session. Autrement dit, on reprend les mêmes et on recommence.

Des mesures de précaution auraient dû être prises par le pouvoir de transition. La mise en veilleuse des partis politiques, mise au tiroir des personnalités politiques, un nombre réduit de cabinet gouvernemental, déterminer les priorités et urgences.

Depuis le départ de l'ancien Président, rien n'a changé. Le délestage est plus que jamais là, l'eau reste une denrée introuvable. Ce qui fait la joie adverse prouvant que d'un côté comme de l'autre, l'échec est le seul terreau du patriotisme.

Si la CNDT se laisse saborder par les revendications de tous bords, la suite sera compliquée. Il va falloir imposer la rigueur et la discipline militaire pour pouvoir remettre les choses à leur place. C'est d'abord l'essentiel pour que les politiciens ne s'approprient pas la victoire et les lauriers. Mais à l'allure que c'est parti, on ne peut pas dire qu'on est sur la bonne voie.