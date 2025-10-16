Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé aux environs de 10h au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose où il va présider la cérémonie officielle du Forum national du livre et de la lecture, a constaté l'APS.

Le chef de l'État a été précédé, peu après 9h, par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, le directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, et la secrétaire d'État, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, parmi d'autres officiels.

Plusieurs personnalités du monde littéraire, du secteur de l'édition, ainsi que des libraires et autres férus du livre prennent par à cette cérémonie.

Le Forum national du livre et de la lecture, axé sur le thème "L'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée", vise à aider à "promouvoir le développement du livre et de la lecture", a-t-on appris des organisateurs.

Le président de la République, qui a initié ce forum, a exprimé son attachement à la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur toute l'étendue du territoire national.

Il a aussi évoqué, lors du dernier Conseil des ministres, l'ambition de l'Etat de relancer les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (NEAS).

Outre l'allocution du chef de l'Etat et le mot de bienvenue du secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, le public aura droit à une leçon inaugurale prononcée par l'historien et paléographe Adama Aly Pam, chef archiviste de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).