Sénégal: Un club de jeunes garçons pour mieux sensibiliser au genre à Bakel

Bakel — Un club des jeunes garçons a été installé à Bakel dans le cadre des efforts visant une plus grande sensibilisation au questions de genre et de santé reproductive dans ce département de la région de Tambacounda (est).

Ce club récemment installé est appelé à s'investir dans la promotion de l'égalité de genre, l'autonomisation des filles et des femmes, l'objectif poursuivi étant de "créer un environnement sûr et inclusif pour les filles et les femmes".

"On les appelle à parler de leurs préoccupations, de leurs besoins, mais également à réfléchir sur des solutions et développer leur leadership. Nous voulons aussi des jeunes garçons responsables qui prennent leurs études au sérieux, qui ne se pressent pas mais qui développent un engagement citoyen très fort", a expliqué la directrice de la Protection sociale des jeunes, Moumi Ka.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie officielle d'installation dudit club, en présence du coordonnateur départemental du centre de conseil pour adolescents et de la présidente du club des jeunes filles de Bakel.

"Il y a dix ans de cela, nous avions mis en place des clubs des jeunes filles. Après, une évolution nous a permis de constater qu'il y a des manquements. Des jeunes garçons ont été laissés en rade. Fort de ce constat, on avait entamé une réflexion qui nous a menés à une conclusion, qui consiste à installer des clubs de jeunes garçons pour accompagner les filles", a-t-elle souligné.

Selon Moumi Ka, l'installation de ce club de jeunes garçons de Bakel vient "corriger" et "équilibrer" l'offre de services dont bénéficient les jeunes filles au niveau du centre de conseil ado de la localité.

"Le conseil que nous leur donnons, c'est de faire en sorte que ce club puisse exister comme celui des jeunes filles qui a aujourd'hui 10 ans, d'avoir des activités et de les réaliser", a conclu la directrice de la Protection sociale des jeunes.