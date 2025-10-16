Sénégal: Le Forum national du livre, une occasion de repositionner la lecture

Dakar — Le Forum national du livre et de la lecture prévue, qui s'ouvre ce jeudi à Dakar, ambitionne de "réconcilier le citoyen avec le livre", en suscitant "une grande réflexion" et une mobilisation des acteurs concernés, dans le but de repositionner la lecture dans les pratiques quotidiennes.

"Il s'agit de réconcilier le citoyen avec le livre, mais au-delà de s'intéresser aussi à tous les opérateurs de la chaîne de valeur, depuis l'écrivain jusqu'au consommateur, en passant par l'éditeur, l'imprimeur, le libraire, le bibliothécaire, qu'on oublie souvent, mais surtout l'usager", a expliqué à l'APS le directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lo.

Le chef de l'Etat, qui a donné des instructions pour l'organisation de ce Forum national du livre et de la lecture, "est probablement parti d'un constat empirique que tout le monde peut faire, c'est la baisse d'intérêt vis-à-vis de la lecture, qu'on peut expliquer de différentes manières", a-t-il dit.

Selon Ibrahima Lô, cette manifestation prévue pour deux jours au Grand Théâtre national et au Musée des civilisations noires, vise à "repositionner convenablement la lecture dans nos pratiques quotidiennes [...]".

Il précise que le financement du secteur de l'édition et de l'écosystème en général, la faiblesse de la critique, la question de l'accès au livre, qui "suppose naturellement un réseau de bibliothèques mieux maillé sur l'ensemble du territoire national", font partie des sujets devant être débattus lors du Forum national du livre et de la lecture.

Ibrahima Lô a par ailleurs insisté sur la nécessité "d'obtenir l'adhésion populaire sans laquelle il est quasi utopique de prétendre corriger" les dysfonctionnements du secteur du livre.

Dans cet esprit, il juge important pour les organisateurs d'adopter "une approche inclusive", afin que personne ne soit laissé en rade.

En plus du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, bras technique de ce forum, d'autres départements ministériels sont impliqués dans l'organisation de la manifestation, selon le directeur du Livre et de la Lecture.

Il a cité les ministères de l'Enseignement Supérieur, de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de la Communication et du Numérique, mais aussi les entités en charge de la décentralisation.

"La gouvernance locale est un département ministériel qui compte parmi les plus importants dans le dispositif qui a été suggéré par le chef de l'Etat", a fait savoir le directeur du Livre et de la Lecture.