Afrique: Le Maroc en finale de la Coupe du monde U20

Dakar — L'équipe nationale de football du Maroc des moins de 20 ans s'est qualifiée en finale de la Coupe du monde de la catégorie au Chili, après avoir éliminé, en demi-finale, la France sur le score de 5 tirs à 4.

Les deux équipes ont fait match nul 1-1, à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation.

Les Lions de l'Atlas affronteront, dimanche, en finale, le vainqueur de la deuxième demi-finale entre l'Argentine et la Colombie.

Le match pour la troisième place est prévue, samedi.

La Coupe du monde U20 a débuté depuis le 27 septembre en Chili.

Le Maroc évoluait dans le groupe C avec le Mexique, l'Espagne et le Brésil. Les Marocains ont terminé premiers de leur groupe avec six points, battus par les Mexicains (1-0), lors du dernier match de la phase de groupes.

Ils se sont imposés devant les Espagnols (2--0) et les Brésiliens (2-1).

L'Egypte, l'un des représentants africains, a été éliminée au premier tour.

L'Afrique du Sud, deuxième du groupe E, devant la France, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

De même que le Nigeria, finaliste des éditions de 1989 et 2005, qui a obtenu la tienne grâce à une place de meilleur troisième.

Les Sud-Africains et les Nigérians ont été sortis à ce stade de la compétition respectivement par les Colombiens (3-1) et par les Argentins (4-0).

Le Maroc est la troisième nation africaine à se qualifier à une finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans, après le Nigeria et le Ghana, a trois reprises dont une remportée en 2009, en Egypte, lors de la 17e édition.

L'équipe nationale du Ghana est la seule sélection du continent vainqueur de la compétition.

L'Uruguay est la tenante du titre.

L'argentine est la nation la plus titrée avec six coupes.