Sénégal: Les Lions du football et les relations avec le FMI au menu

Dakar — La préparation de la participation des Lions aux prochaines compétitions internationales, dont la Coupe d'Afrique des nations, et l'évolution des relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international comptent parmi les sujets les plus commentés dans la livraison de jeudi de la presse quotidienne.

Le Soleil, revenant sur les "enseignements, tops et flops" de la qualification des Lions au Mondial 2026, pointe "quelques imperfections à corriger" avant la Coupe d'Afrique des nations et la Coupe du monde de 2026.

"Deux compétitions majeures qu'il faudra bien préparer pour réaliser de belles participations", écrit le journal, s'appuyant sur l'avis de l'ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré.

Le Soleil rapporte à ce sujet que le chef de l'Etat a demandé au gouvernement, en Conseil des ministres, "d'assurer une bonne préparation et une participation remarquable des Lions à la prochaine CAN ainsi qu'à la Coupe du monde".

Sur ce point comme sur d'autres, le quotidien Yoor-Yoor se satisfait d'une "coordination stratégique au sommet de l'Etat", relativement au soutien aux Lions du football, à la construction de logements, à la transparence économique et à la souveraineté énergétique.

Le journal estime que l'action "conjointe" du président de la République et du Premier ministre sur ces sujets "illustre une gouvernance stratégique, résolument tournée vers le développement, la compétitivité et le bien-être des Sénégalais".

Dans cet esprit, l'évolution des relations entre le Fonds monétaire international (FMI) et le Sénégal font le menu de nombreux quotidiens, dont Source A qui titre à ce propos : "Les lignes bougent".

Le journal fait allusion à la dernière rencontre entre une délégation gouvernementale sénégalaise et la directrice générale du FMI, en marge des assemblées générales annuelles des institutions de Bretton Woods, à Washington.

"Cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d'une réunion du conseil d'administration [du FMI], dans la phase suivante du processus, afin de statuer sur le misreporting et d'approuver un nouveau programme" pour le Sénégal, a annoncé le ministère des Finances et du Budget, cité par Source A.

Selon Sud Quotidien, à l'issue de leur dernière réunion, le Sénégal et le FMI "ont réaffirmé leur volonté commune d'approfondir leur coopération et d'avancer vers l'adoption d'un nouveau programme économique".

"Le Sénégal entrevoit le bout du tunnel", note WalfQuotidien, qui "flaire un accord" avec le FMI. Le journal Le Quotidien, au risque de doucher l'enthousiasme de certains, affirme plutôt que le FMI "prend son temps".

"S'il y a encore des points à éclairer, le gouvernement [sénégalais] salue une convergence de vues avec le FMI, après la rencontre avec sa directrice générale. Si les discussions avancent pour signer un nouveau programme 'rénové', aucun horizon n'est fixé", écrit Le Quotidien.

Vox Populi trouve aussi que le Sénégal et le FMI "pressent le pas...lentement". Mais le journal annonce dans le même temps qu'une mission du FMI est attendue à Dakar la semaine prochaine, "pour parachever les travaux déjà amorcés à Washington".

C'est la bonne nouvelle que retient L'As. "L'ultime réunion de Dakar en ligne de mire", affiche ce quotidien à sa une, en notant par ailleurs que "la méthode Sonko [est] en marche", en allusion à la stratégie du gouvernement consistant à recourir à l'appel public à l'épargne et au financement souverain.

"Le Premier ministre Ousmane Sonko mise sur l'épargne nationale pour financer les grands projets du pays. La réussite du dernier appel public à l'épargne confirme la confiance des citoyens dans cette méthode souveraine, qui vise à accélérer la transformation économique du Sénégal", analyse L'As.

Selon Vox Populi, le Sénégal "veut être à l'abri du diktat des bailleurs", d'où son option consistant à travailler pour la "souveraineté financière des projets structurants". "Cette orientation vise à immuniser les projets catalytiques contre les risques inhérents aux financements extérieurs", ajoute la même publication.